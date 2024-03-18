«єОселя»: Мінекономіки повідомило результати програми за перші місяці 2024 року
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці Київської області та Києва
З початку 2024 року за програмою єОселя українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку. Загальна сума виданих іпотечних кредитів – 3 млрд грн. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.
«Від початку цього року українці взяли кредити за програмою єОселя на 3 млрд грн. Понад 1800 українських родин придбають квартири, 21 родина – приватні будинки. Майже 1 000 з цих іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 174 кредити – педагоги та науковці, 140 – медики», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 214 кредитів на 356 млн грн, серед яких:
- кредити під 3% отримали 122 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 10 медиків та 7 науковців;
- кредити під 7% отримали 48 українців без власного житла, 4 ВПО та 5 ветеранів.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (171 кредит) та у забудовника (37). Також 6 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який будується.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
- Київської області – 55;
- міста Києва – 41;
- Одеської області – 16;
- Львівської області – 13;
- Рівненської області – 10.
Мінекономіки нагадує, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.
Нагадаємо, Шмигаль пояснив, що для того, щоб українці поверталися з-за кордону працюють програми всередині країни, такі як «єВідновлення», «єОселя», гранти та доступні кредити для старту власного бізнесу.
Стало відомо, що Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року та підтримати економіку.
Коментарі — 0