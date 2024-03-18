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«єОселя»: Мінекономіки повідомило результати програми за перші місяці 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
«єОселя»: Мінекономіки повідомило результати програми за перші місяці 2024 року
Від початку дії програми кредити вже отримали 8 160 родин на 12,5 млрд грн
фото: Getty Images

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці Київської області та Києва

З початку 2024 року за програмою єОселя українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку. Загальна сума виданих іпотечних кредитів – 3 млрд грн. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

«Від початку цього року українці взяли кредити за програмою єОселя на 3 млрд грн. Понад 1800 українських родин придбають квартири, 21 родина – приватні будинки. Майже 1 000 з цих іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 174 кредити – педагоги та науковці, 140 – медики», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 214 кредитів на 356 млн грн, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 122 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 10 медиків та 7 науковців;
  • кредити під 7% отримали 48 українців без власного житла, 4 ВПО та 5 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (171 кредит) та у забудовника (37). Також 6 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області – 55;
  • міста Києва – 41;
  • Одеської області – 16;
  • Львівської області – 13;
  • Рівненської області – 10.

Мінекономіки нагадує, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Нагадаємо, Шмигаль пояснив, що для того, щоб українці поверталися з-за кордону працюють програми всередині країни, такі як «єВідновлення», «єОселя», гранти та доступні кредити для старту власного бізнесу.

Стало відомо, що Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року та підтримати економіку.

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Теги: кредит Мінекономіки українці Україна правила переговори

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