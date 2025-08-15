Від яких кавунів відмовляються українці? Огляд цін та тренди

Зниження ціни відбувається через збільшення кількості продукції на ринку

На ринку кавунів спостерігається різке зниження цін. За останній тиждень вартість впала в середньому на 31%. Наразі оптові ціни коливаються від 5 до 15 грн/кг, повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

Головною причиною фахівці називають поліпшення погодних умов. Це дозволило виробникам відновити активний збір урожаю, значно збільшивши пропозицію на ринку.

За словами фермерів, найбільшою проблемою є надлишок великих кавунів. Оптові покупці та роздрібні мережі скорочують закупівлі таких плодів, оскільки попит на них вкрай низький. Люди менш охоче купують великі кавуни, що призводить до затоварення і, як наслідок, до обвалу цін.

Ситуація ускладнюється тим, що через спекотну погоду та посуху в південних регіонах якість врожаю погіршилася, що також тисне на ціни. Фермери, намагаючись якнайшвидше розпродати наявні обсяги, змушені знижувати ціни на великі кавуни ще більше.

Попри зниження цін на кавуни, їх вартість нині на 78% вище, ніж було в середині серпня минулого року. Однак експерти ринку не очікують значного покращення ситуації.

Дорожчати будуть лише кавуни високої якості, яких зараз небагато. Водночас ціни на кавуни вагою від 5 кг будуть і далі падати, оскільки фермери намагатимуться таким чином прискорити темпи реалізації, щоб якомога швидше розпродати наявні обсяги.

Яка вартість кавуна в супермаркетах

В «АТБ» кавун можна придбати за 17.49 за кілограм.

Ціна на кавун в АТБ фото: Скриншот

У супермаркеті «Фора» кавун продається за 18.90 грн за кілограм. А от «Вогник» можна придбати за 23.90 грн за кілограм.

Ціна кавуна у Форі фото: Скриншот

Ціна кавуна у Форі фото: Скриншот

В «Сільпо» його можна придбати за ціною від 2.20 гривень за 100 грам до 29,99 за порцію нарізаного кавуна вагою 200 грам.

Ціна кавуна в Сільпо фото: Скриншот

Ціна кавуна в Сільпо фото: Скриншот

Раніше «Главком» розповідав, що українські кавуни переважно надходять із південних регіонів, підконтрольних Україні, таких як Одеська, Миколаївська та Запорізька області. Також їх вирощують на Полтавщині, Дніпропетровщині та інших регіонах, де клімат дозволяє отримати щедрий урожай. Щоб вибрати його правильно, потрібно знати деякі правила.