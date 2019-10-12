На українців наступного тижня чекає новий курс долара



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За оцінками аналітиків цієї осені курс долара може досягнути рекордно низької за чотири роки позначки, опустившись нижче 24 грн/$

За довгі вихідні валюта зросте в ціні приблизно на 4 коп./$

В Україні довідковий курс долара 15 жовтня становитиме 24,53 грн/$. Таким, чином, за довгі вихідні валюта зросте в ціні приблизно на 4 коп./$.

Про це йдеться в даних Національного банку.

Так, 11 жовтня долар продавався в середньому за 24,49 грн, вартість євро становила 27,05 грн. У вівторок, 15 жовтня, європейська валюта подорожчає до 27,09 грн.

Відзначимо, за оцінками аналітиків цієї осені курс долара може досягнути рекордно низької за чотири роки позначки, опустившись нижче 24 грн/$.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день.

За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомлялося, 31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

У жовтні вартість валюти значно подорожчала в перші дні місяця, однак потім знову стабілізувалася до близько 24,4-24,6 грн/$.