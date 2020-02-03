Долар стрімко зростає: курс валют на 3 лютого



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,03 грн/долар

На 3 лютого 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,03 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

25.029400 грн за долар;

27.658700 грн за євро;

0.393060 грн за російський рубль;

32.874900 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 2 лютого курс усіх зазначених валют зріс, окрім рубля, курс якого - впав.

Як повідомлялось, у Нацбанку розповіли, які банкноти найчастіше підробляють в Україні. Найчастіше минулого року підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 100 гривень зразка 2005 року.

Переважно фальшиві гривні друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси установ торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій і т.п.

При цьому наголошується, що загалом рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2019 року залишався стабільно низьким.

Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року в Україні увійшла у обіг купюра нового номіналу 1000 грн.