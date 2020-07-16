Долар падає, євро росте: що відбувається з курсом валют станом на 16 липня



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Нацбанк знизив офіційний курс долара

На четвер, 16 липня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 27,11 гривень за долар, підсиливши гривню майже на 3 копійки в порівнянні з попередні днем.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Так, офіційний курс гривні до долара на 16 липня встановлено на рівні 27,1190 гривень за 1 долар (-0,0246 грн). При цьому курс долара на 15 липня становив 27,1436 гривень за 1 долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 31,0309 грн/євро. На 15 липня курс становив 30,8745 грн/євро.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

15 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про призначення головою Національного банку України (НБУ) голови «Укргазбанку» Кирила Шевченка.

Разом з тим раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада може розглянути кадрові питання у п'ятницю, 17 липня. Зокрема, голову НБУ поки не обиратимуть, а обиратимуть віцепрем'єра з промисловості та голову Антимонопольного комітету.

У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

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