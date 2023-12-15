Мінфін пояснив, як перехід економіки на «воєнні рейки» вплине на українців

Міністр вважає, що українське суспільство не готове до переходу на воєнну економіку

Марченко каже, аби Україна повноцінно перейшла на «воєнні рейки» потрібно запровадити жорсткі зміни для всього суспільства

Суспільне споживання в Україні потрібно зменшити в декілька разів. І український уряд розглядає такий потенційний сценарій. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час дискусійної панелі «2024: виклики і перспективи», передає LB.ua.

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За словами Марченка, Україна переходить на «воєнні рейки», але повноцінний перехід неминучий, якщо не запровадити жорсткі зміни для всього суспільства.

«На жаль, поки що ми живемо в досить специфічній реальності, коли в нас усе добре, є стабільність макроекономічна, курсова. Але ця реальність потребуватиме корекції, якщо ми хочемо перейти на «воєнні рейки», – сказав міністр.

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Глава Мінфіну зазначив, що суспільне споживання потрібно зменшити в декілька разів, оскільки українці споживають переважно імпортні товари та послуги, й це визначає економічний потенціал країни. Українське суспільство до такого не готове, але це потенційний сценарій.

«Можуть бути інші податкові режими, інші видаткові режими. Ми до цього маємо готуватися і, думаючи про 2025 рік, маємо закладати відповідні сценарії», – висловився Марченко.

Урядовець пояснив, що для нього як для міністра фінансів краще, коли девальвує гривня й у країні більша інфляція, оскільки «баланси краще сходяться».

«З точки зору економічних інтересів і перспектив майбутнього це нормальна, правильна і логічна політика. А з точки зору нинішніх інтересів громадян, звичайно, курс стабільний і висока купівельна спроможність – це дорогі іномарки. І це $31 млрд торгового дефіциту за 10 місяців. Кому це потрібно? Умовно кажучи, ми залучили $40 млрд зовнішньої допомоги. І тут ці самі кошти повернулися в економіки тих країн. Працюють виробництва – виробляють нам зброю, амуніцію. Це одна частина питання. Інша частина питання – виробляють нам айфони, автомобілі, техніку, одяг», – розповів він.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україні необхідно у перспективі створити воєнну економіку, за прикладом Ізраїля.

Прем'єр вважає, що Україна може бути «енергетичним хабом» для Європи, адже має запаси природного газу. Також Україна зменшить свою залежність від вразливих портів Чорного моря для експорту зерна.

Зазначимо, зростання ВВП у жовтні 2023 року порівняно з жовтнем минулого року становить близько 10,5%. У підсумку за січень-жовтень 2023 р. зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Зокрема, ексміністр та ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що новим локомотивом української економіки має стати оборонно-промисловий комплекс.