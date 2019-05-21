Психологи розшифрували мову тіла Зеленського на інавгурації



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Його хода нагадувала ходу президента Джорджа Буша-молодшого, який свідомо її змінював, - експерт

Валентин Кім побачив у Зеленському щирі злість, зневагу, бажання ніяк не пов’язувати себе зі старою владою

Психологи оцінили поведінку, жести та міміку нового президента на інавгурації. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Зайва енергійність і забагато акторства».

Аналізуючи мову тіла Зеленського, експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім розділив її на дві моделі: №1 – на майданчику перед Верховною Радою, де зібралися прихильники Зеленського, і №2 – у Верховній Раді.

На локації №1 він рухався пішки, випромінюючи енергію, демонструючи широкі, розмашисті рухи і живу ходу.

«Його хода нагадувала ходу президента Джорджа Буша-молодшого, який свідомо її змінював. Зазвичай так ніхто не ходить, бо треба мати постійно збуджену нервову систему, щоб настільки енергійно рухатися. Так люди ходять тільки коли хочуть показати себе з кращої сторони, показати, наскільки вони енергійні і націлені на якесь протистояння», - коментує Кім.

Також експерт звертає увагу на широку і достатньо щиру посмішку Володимира Зеленського.

Соціальний психолог Вадим Васютинський підкреслює, що своєю жвавою ходою і відкритістю Зеленський намагався демонструвати, що він з народом, що президент не відокремлений від людей, а запросто може підійти, привітатися і зробити селфі.

«Такий чином Зеленський хоче показати, що він не такий насуплений і закомплексований, якими були всі попередники і, так би мовити, системні політики. А ось такий демократичний лідер», - заявляє Васютинський.

Щодо моделі поведінки у Верховній Раді, тут Зеленський демонстративно підкреслював дві ключові емоції – гнів і зневагу, адресовані старій владі.

«У залі його емоційна картина була дуже бідна і одноманітна. Він демонстрував агресію і зневагу. За весь час інавгурації був тільки один момент, після того, як Зеленський передав булаву, коли він засміявся. І це була дійсно щира посмішка. Але одразу він цю емоцію загасив, і обличчя знову стало скорботно-озлобленим», - пояснює психолог Кім.

Експерт запевнив, що у Раді Зеленський відверто акцентує увагу на тому, що він ненавидить цих людей.

Водночас, обидва експерти зазначають, що Зеленському блискуче вдалося поєднати свій артистизм з офіціозом. «Зеленський витримав все, що потрібно, не вийшов ні за які межі, навіть у змісті промови, де «наїхав» на всіх потроху. Там, де треба було бути стриманим, серйозним, поважним, Зеленський це робив. Де можна було дозволити собі трішечки більше – він собі це дозволяв», - додав психолог Васютинський.

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