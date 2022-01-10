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    «Нафтогаз» минулого року запустив 50 нових свердловин

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    У 2020 році&nbsp;&laquo;Укргазвидобування&raquo; запустило&nbsp;41 свердловину - «Нафтогаз» минулого року запустив 50 нових свердловин
    У 2020 році «Укргазвидобування» запустило 41 свердловину
    фото: agpu.org.ua

    Свердловини у Харківській та Полтавській областях дають понад 200 тисяч кубометрів газу на добу

    Акціонерне товариство «Укргазвидобування» у 2021 році запустило 50 нових свердловин на газових родовищах, роком раніше – 41 свердловину. Про це пресслужба «Нафтогазу» повідомила у Facebook.

    «У 2021 році наші фахівці запустили в роботу 50 нових свердловин (у 2020 – 41 свердловину), з них: 11 свердловин з дебітом понад 100 тис. кубометрів газу на добу; три свердловини з дебітом понад 250 тис. кубів газу на добу», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що наприкінці 2021 року нове Моспанівське родовище в Харківській області відкрило дві високодебітні свердловини. Воно вже постачає понад 200 тис. кубів газу на добу.

    Крім того, у грудні 2021 року «Укрбургаз» пробурив нову свердловину в Полтавській області на недавно відкритому Скиданівському родовищі. Свердловина має велику глибину – 6300 метрів. Вона дає додатково 200 тис. кубометрів газу на добу.

    Нагадаємо, раніше словацька компанія придбала газове родовище на Закарпатті.

    Також повідомлялося, що в Україні пробурили газову свердловину із застосуванням унікальних технологій.

    До слова, ексзаступник голови «Укргазвидобування» отримав п'ять років позбавлення волі за хабарництво.

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    Теги: Укргазвидобування газ Нафтогаз України Україна
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    «Нафтогаз» минулого року запустив 50 нових свердловин