«Нафтогаз» минулого року запустив 50 нових свердловин

Свердловини у Харківській та Полтавській областях дають понад 200 тисяч кубометрів газу на добу

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» у 2021 році запустило 50 нових свердловин на газових родовищах, роком раніше – 41 свердловину. Про це пресслужба «Нафтогазу» повідомила у Facebook.

«У 2021 році наші фахівці запустили в роботу 50 нових свердловин (у 2020 – 41 свердловину), з них: 11 свердловин з дебітом понад 100 тис. кубометрів газу на добу; три свердловини з дебітом понад 250 тис. кубів газу на добу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наприкінці 2021 року нове Моспанівське родовище в Харківській області відкрило дві високодебітні свердловини. Воно вже постачає понад 200 тис. кубів газу на добу.

Крім того, у грудні 2021 року «Укрбургаз» пробурив нову свердловину в Полтавській області на недавно відкритому Скиданівському родовищі. Свердловина має велику глибину – 6300 метрів. Вона дає додатково 200 тис. кубометрів газу на добу.

Нагадаємо, раніше словацька компанія придбала газове родовище на Закарпатті.

Також повідомлялося, що в Україні пробурили газову свердловину із застосуванням унікальних технологій.

До слова, ексзаступник голови «Укргазвидобування» отримав п'ять років позбавлення волі за хабарництво.