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«Нафтогаз» заявив про вихід з дефолту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Нафтогаз» заявив про вихід з дефолту
«Нафтогаз» увійшов у дефолт 26 липня 2022 року
фото з відкритих джерел

Компанія здійснила необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/26 відповідно до умов реструктуризації

Очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов повідомив, що «Нафтогаз» вийшов сьогодні з дефолту. Про це він написав у Facebook.

За словами Чернишова, компанія здійснила необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/26 відповідно до умов реструктуризації.

«Нафтогаз» вийшов сьогодні з дефолту
«Нафтогаз» вийшов сьогодні з дефолту
фото: скріншот

Нагадаємо, «Нафтогаз» в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями та увійшов у дефолт.

Позики бралися у 2019 році. Тоді компанія розмістила три випуски єврооблігацій на загальну суму $1,5 млрд

Перші два випуски «Нафтогаз» розмістив 12 липня 2019 року. Кожен з них передбачав різні умови. Перший випуск був номінований у доларах. Компанія на три роки залучила $335 млн під 7,375% річних.

Другий випуск – це номіновані в євро п'ятирічні облігації вартістю €600 млн. Ставка дохідності за ними встановлена на рівні 7,125% річних. Пʼяту частину випуску, на €120 млн, викупив Європейський банк реконструкції та розвитку.

Погашення першого випуску мало відбутися 19 липня 2022 року, тобто «Нафтогазу» повинен був виплатити $335 млн та відсотки за ними. У той же день компанія мала виплатити €45 млн доходу власникам другого випуску.

За збігом обставин саме 19 липня уряд затверджував умови пропозиції для міжнародних інвесторів щодо реструктуризації зовнішнього боргу України.

Проведення розрахунків за боргом «Нафтогазу» в цей же день могло викликати питання з боку іноземців, яким Кабмін запропонував відкласти виплати на два роки.

Аби цього не сталося, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 7 липня доручив тодішньому голові «Нафтогазу» Юрію Вітренку домовитися про реструктуризацію.

12 липня НАК звернувся до власників облігацій, за якими компанія 19 липня мала здійснити виплати, з пропозицією відтермінувати погашення і виплату відсотків на два роки.

Через три дні представники кредиторів дали зрозуміти, що такий сценарій їх не влаштовує, а вже 25 липня це визнав «Нафтогаз». Після 19 липня компанія мала ще тиждень, щоб розрахуватися з інвесторами й уникнути дефолту.

Проте цього не сталося й 26 липня історія завершилася офіційним оголошенням дефолту «Нафтогазу».

Теги: Нафтогаз України Олексій Чернишов дефолт борг

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