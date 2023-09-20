«Нафтогаз» заявив про вихід з дефолту
Компанія здійснила необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/26 відповідно до умов реструктуризації
Очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов повідомив, що «Нафтогаз» вийшов сьогодні з дефолту. Про це він написав у Facebook.
За словами Чернишова, компанія здійснила необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/26 відповідно до умов реструктуризації.
Нагадаємо, «Нафтогаз» в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями та увійшов у дефолт.
Позики бралися у 2019 році. Тоді компанія розмістила три випуски єврооблігацій на загальну суму $1,5 млрд
Перші два випуски «Нафтогаз» розмістив 12 липня 2019 року. Кожен з них передбачав різні умови. Перший випуск був номінований у доларах. Компанія на три роки залучила $335 млн під 7,375% річних.
Другий випуск – це номіновані в євро п'ятирічні облігації вартістю €600 млн. Ставка дохідності за ними встановлена на рівні 7,125% річних. Пʼяту частину випуску, на €120 млн, викупив Європейський банк реконструкції та розвитку.
Погашення першого випуску мало відбутися 19 липня 2022 року, тобто «Нафтогазу» повинен був виплатити $335 млн та відсотки за ними. У той же день компанія мала виплатити €45 млн доходу власникам другого випуску.
За збігом обставин саме 19 липня уряд затверджував умови пропозиції для міжнародних інвесторів щодо реструктуризації зовнішнього боргу України.
Проведення розрахунків за боргом «Нафтогазу» в цей же день могло викликати питання з боку іноземців, яким Кабмін запропонував відкласти виплати на два роки.
Аби цього не сталося, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 7 липня доручив тодішньому голові «Нафтогазу» Юрію Вітренку домовитися про реструктуризацію.
12 липня НАК звернувся до власників облігацій, за якими компанія 19 липня мала здійснити виплати, з пропозицією відтермінувати погашення і виплату відсотків на два роки.
Через три дні представники кредиторів дали зрозуміти, що такий сценарій їх не влаштовує, а вже 25 липня це визнав «Нафтогаз». Після 19 липня компанія мала ще тиждень, щоб розрахуватися з інвесторами й уникнути дефолту.
Проте цього не сталося й 26 липня історія завершилася офіційним оголошенням дефолту «Нафтогазу».
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