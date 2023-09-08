«Укргазвидобування» встановило трирічний рекорд із видобутку газу

У серпні середньодобовий показник видобутку газу сягнув найвищого показника з червня 2020 року

З початку 2023 року компанія «Укргазвидобування» збільшила добовий видобуток газу на 3,31 млн куб. м. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зокрема, йдеться про обсяг товарного газу, тобто переданого для реалізації споживачам.

Завдяки введенню в експлуатацію з початку року 54 нових газових свердловин та збільшенню кількості сервісних операцій у серпні середньодобовий показник видобутку газу сягнув найвищого показника з червня 2020 року.

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Нагадаємо, компанія «Укргазвидобування» відкрила нове родовище газу. Нафтогазова ділянка вивчалася «з нуля», родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м.

Раніше приватні газовидобувні компанії заявили, що допоможуть державному «Нафтогазу» накопичити газ для проходження наступного опалювального сезону.

До слова, «Нафтогаз» звернувся до підприємств-постачальників тепла з інформацією щодо нового опалювального сезону.

У публікації компанії йдеться, що Кабмін продовжив до 15 квітня наступного року дію ухвали про покладання на «Нафтогаз» спеціальних обов'язків на ринку природного газу. Це дозволило зберегти вартість «блакитного палива» для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) на обсяги 1 та 3 на рівні минулого опалювального сезону.