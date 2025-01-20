Найдорожчі автівки – 2024. Що державні структури купували через Prozorro

Чи змінилися тенденції, порівняно з 2023-м? Хто закупив найбільше?

Команда Dozorro стежить за закупівлями автомобілів у Prozorro з 2019 року: досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків. Цьогоріч аналізуємо, чи змінилися тенденції в закупівлях авто коштом бюджету на третій рік повномасштабного вторгнення.

Аналізуємо закупівлі за конкретним кодом їхньої класифікації 34110000-1 Легкові автомобілі та релевантними ключовими словами. У вибірку не включаємо специфічний транспорт, який теж підпадає під цю класифікацію, як-от автомобілі швидкої допомоги, снігоболотоходи ДСНС та інкасаторські авто.

За перший рік повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 – 24 лютого 2023) через Prozorro автівок придбано на 2,4 млрд грн. Водночас суто в календарному 2022 році сума таких контрактів була вдвічі менше, ніж у довоєнний 2021 рік – 1,8 млрд грн проти 3,6 млрд грн. У 2023 році сума контрактів на придбання авто в Prozorro повернулася майже на довоєнний рівень і склала 3,7 млрд грн. У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro витратили 8,1 млрд грн, що в понад 2,2 раза більше ніж торік.

У 2024-му найбільшу кількість закупівель – майже кожну сьому – оголосили в листопаді, наприкінці бюджетного року. Загалом 87% автівок придбали за конкурентними процедурами, решту – напряму.

56% придбаних торік автомобілів (3,5 тис.) коштували 1-2 млн грн. Ціна ще 40% авто не перевищувала 1 млн грн. Вартість 274 транспортних засобів (менше 5% від загальної кількості) була в межах 2-3 млн грн. Ціна восьми авто перевищувала 4 млн грн.

ТОП-5 найдорожчих авто 2024 року

Isuzu D-Max (броньований) – 4,3 млн грн

Головне управління Національної поліції в Херсонській області придбало броньований пікап НСА IDM3S-3 на базі автомобіля-пікапа Isuzu D-Max. Клас броньованого захисту авто ПЗСА-3, кулестійкі вікна класу BR6. Кошти на авто надали з місцевого бюджету.

Volkswagen Multivan – 4 млн грн

Управління державної охорони України придбало сім Volkswagen Multivan по 4 млн грн. Автомобілі чорного кольору металік з автоматичною коробкою передач мають бути розраховані на перевезення семи працівників з озброєнням та індивідуальним захистом включно з водієм. Також кожне авто буде обладнане сигнально-гучномовним пристроєм, двома світлодіодними маяками під лобовим склом, а також вісьмома світлодіодними фарами ззаду та спереду кузова.

Toyota Land Cruiser – 3,9 млн грн

Управління державної охорони України придбало 4 Toyota Land Cruiser по 3,9 млн грн.

Додаткове обладнання для автомобілів передбачає металевий захист двигуна, захисну решітку в радіатор, зимову гуму, тонування вікон (крім лобового) та дорожній набір автомобіліста. Спеціалізоване обладнання – світлодіодні фари у решітку радіатора та під заднє скло, сигнальні маяки, а також потужний гучномовний пристрій з дистанційним керуванням світлом.

Згідно з поясненням від Управління, чотири Toyota Land Cruiser закупили, щоб на належному рівні приймати в Україні іноземних високопосадовців.

Volkswagen Multivan – 3,8 млн грн

Національний банк України купив 3 Volkswagen Multivan по 3,8 млн грн. Авто має 2-літровий дизельний двигун, повний привід, автоматичну коробку передач.

Peugeot Landtrek (броньований) – 3,6 млн грн

Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області придбало три броньовані Peugeot Landtrek по 3,6 млн грн. Ці пікапи відповідають класу броньованого захисту авто ПЗСА-3, кулестійкі вікна класу BR6.

Лідери за кількістю придбаних авто

Загалом серед замовників переважають правоохоронні органи, силові та спеціальні структури. Лише на публічні закупівлі МВС, СБУ і військових частин припадає приблизно половина придбаних автівок. Вони зазвичай купували автомобілі спеціального призначення. Як правило, це моделі звичайних цивільних автомобілів, у яких доставили певне обладнання, як-от проблискові маячки, сирену, рації, сейф для зберігання зброї.

У 2024 році Національна поліція та її структурні підрозділи придбали майже 1,8 тис. автівок на 2,2 млрд грн. Це на четверть більше за тогорічне поповнення автопарку. Найчастіше Національна поліція купувала Renault Duster – 513 машин на 452 млн грн, Peugeot Landtrek – 262 авто на 400 млн грн, і Skoda Octavia – 217 на 215 млн грн.

На другому місці Агенція оборонних закупівель, яка придбала 359 автівок на 358 млн грн. Вона купувала пікапи Great Wall Wingle для ЗСУ.

Третю та четверту сходинку посіли відповідно ДП «Ліси України» та СБУ з її обласними управліннями. Цікаво, що у 2023 році третю сходинку посіла СБУ, а четверту відповідно – Ліси України. Обидві структури цьогоріч придбали більше авто ніж торік: Ліси України – на 117, СБУ – на 17 автомобілів.

ДП «Ліси України» поповнило свій автопарк на 303 автомобілі. Найбільше придбали Renault Duster – 161 та Mitsubishi L200 – 111.

СБУ та її обласні підрозділи у 2024 році купили 293 автівки. Цьогоріч найбільше придбали Toyota RAV4 – 101 автомобіль, Renault Duster – 35, Hyundai Staria – 24.

У п’ятірку лідерів потрапляє поліція охорони, яка придбала 190 автомобілів на 207 млн грн. Найбільше купила Renault Duster – 65, та Toyota Camry – 23 авто.

Пікапи

Половина від суми торішніх контрактів припадає на закупівлю пікапів – 2,8 тис. авто на 4 млрд грн. Ці автомобілі здебільшого купували для ЗСУ. Пікапи та джипи найбільш затребувані машини на фронті, адже вони високі й мають великі багажні відсіки. Туди можна завантажити рюкзаки, запасні колеса, боєкомплект, їжу, техніку та інші необхідні на війні речі.

Toyota Hilux

Третина придбаних пікапів Toyota Hilux припадає на двох замовників: військову частину Т0950 – 151 авто на 267 млн грн та Національну поліцію України – 150 авто на 233 млн грн. Ще 58 Toyota Hilux вартістю 86 млн грн придбало АТ «Укрнафта», 57 за 107 млн грн – Держспецзв’язку, 50 за 73 млн грн – ЛКП «Ратуша-сервіс».

Peugeot Landtrek

Найбільше Peugeot Landtrek законтрактувала Національна поліція України – 150 авто (100 придбали в листопаді, 50 – у липні). Загальна сума контракту склала 223 млн грн. Ще 100 Peugeot Landtrek за 151 млн грн купила Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».

Mitsubishi L200

Явним лідером за кількістю придбаних Mitsubishi L200 є ДП «Ліси України», яке придбало 111 пікапів за 163 млн грн. 57 таких пікапів за 87 млн грн закупило Головне управління розвідки Міністерства оборони. По 30 Mitsubishi L200 придбала Луцька та Вінницька міські ради.

Great Wall Wingle

Найбільше пікапів Great Wall Wingle придбала Агенція оборонних закупівель – 354 авто. Оскільки на час війни інформація про такі закупівлі прихована, то неможливо точно встановити, які саме моделі Wingle придбала Агенція. У серпні Міністерство оборони зазначало, що 154 такі пікапи, що придбала Агенція, вже поставили для військових.

50 Great Wall Wingle 7 за 53 млн грн закупила Криворізька міська рада.

Tata Xenon X2

85% від загальної кількості придбаних пікапів Tata Xenon X2 (136 авто на 173 млн грн) становлять закупівлі ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»..

Кросовери

Renault Duster

Абсолютним лідером за кількістю куплених на Prozorro авто залишається бюджетний кросовер Renault Duster. Це компактний та досить бюджетний кросовер-позашляховик зручний як для звичайних доріг, так і для не надто складного бездоріжжя. Цього року таких авто придбали 1 485, тобто 23% від загальної кількості. Найбільше Renault Duster в Prozorro купила Національна поліція – 513. Здебільшого це автомобілі спеціального призначення – вони додатково обладнані світлодіодною панеллю з проблисковими маячками, гучномовцем, радіостанцією для рацій, сейфом. Ще 175 таких кросоверів придбало Міністерство охорони здоров'я в межах спільного проєкту зі Світовим банком «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine).

161 Renault Duster придбали Ліси України.

Skoda Karoq

На другому місці Skoda Karoq, яких придбали 205 на 183 млн грн. З них 181 автомобіль на 223 млн грн закупила Національна поліція. Зокрема, 150 Skoda Karoq придбала сама Національна поліція, ще 23 – Департамент патрульної поліції, 5 – Центр обслуговування підрозділів Нацполіції.

Toyota RAV4

80% від загальної кількості придбаних Toyota RAV4 (101 авто на 147 млн грн) припадає на закупівлі СБУ та її обласних підрозділів. Найбільше таких кросоверів придбала сама СБУ – 89 на 131 млн грн, решту докупили її обласні підрозділи СБУ у Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Харківській та Одеській областях.

Hyundai Tucson

Найбільше таких кросоверів придбала Національна поліція – 21 на 26 млн грн. Зокрема, 18 Hyundai Tucson закупив Департамент патрульної поліції, решту – обласні підрозділи.

Chery Tiggo

Найчастіші ці кросовери купували Управління державної охорони та сільські громади.

Седани

Skoda Octavia

У 2024 році найпопулярнішим седаном стала Skoda Octavia, яких придбали 279 автомобілів на 280 млн грн. Майже дві третини від загальної кількості цих авто закупила Національна поліція. Вартість однієї Skoda Octavia склала 982 тис. грн, загальна ж сума контракту – 196 млн грн. Зі спеціального обладнання автівки комплектують сигнальним світлодіодним пристроєм СДТ-9.

Toyota Corolla

На другому місці Toyota Corolla, яких придбали 171 машину на 173 млн грн. Автопарк Головного сервісного центру МВС найбільше поповнився саме цими автівками. Торік він придбав 76 такі авто на 81 млн грн. Це машини для практичних іспитів з водіння. Відповідно вони укомплектовані додатковими педалями та дзеркалами заднього огляду. Ще 52 Toyota Corolla придбала ПАТ «Укрнафта», сума контракту склала 48 млн грн.

Toyota Camry

На третій сходинці опинився легендарний седан бізнес-класу Toyota Camry. Цього року таких придбали 68.

Citroen C-Elysee

Таких седанів за рік придбали 46 на 31 млн грн. Citroen C-Elysee здебільшого купували сервісні центри МВС, управління поліції та поліції охорони.

Skoda Superb

П’ятірку лідерів замикає Skoda Superb, яких придбали 14 авто на 23,5 млн грн. Найбільше – п’ять таких машин – придбало ДБР. Автівки в комплектації Ambition обійшлися замовнику по 1,5 млн грн. Дещо дорожчу комплектацію по 1,9 млн грн купили Управління СБУ у Вінницькій області, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів. По 2 млн грн за седан віддали Головний сервісний центр МВС і Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Найдорожчу Skoda Superb за 2,2 млн грн купило Управління СБУ у Львівській області.

Фургони

Ford Transit

У цій категорії найбільше придбали Ford Transit – 179 авто на 418 млн грн. Найбільше таких автомобілів закупила Національна поліція – 78 на 220 млн грн. Зокрема, 30 з них по 2,8 млн грн – для перевезення узятих під варту. Ще 30 – спеціалізованого призначення коштували по 3 млн грн. Вісім Ford Transit Kombi купила Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють». Також Ford Transit купували обленерго: 10 придбало ПАТ Закарпаттяобленерго, шість – Волиньобленерго.

СБУ придбала 10 Ford Transit за 11,3 млн грн різної специфікації. Зокрема, сама СБУ – три Ford Transit Minibus по 2,2 млн грн і 2 Ford Transit Custom по 2,3 млн грн. Решту придбали обласні управління.

Renault Express

Цей бюджетний фургон найчастіше купували обленерго та різні комунальні підприємства. До прикладу, Чернівціобленерго придбало 22 Renault Express, Рівнеобленерго – дев’ять. Усього таких фургонів закупили 148 на 136 млн грн.

Hyundai Staria

Футуристичний мінівен з мінімалістичним дизайном Hyundai Staria залишається досить популярним серед українських державних структур. Минулого року таких автівок придбали 84 на 171 млн грн. Найбільше Hyundai Staria купила СБУ та її регіональні управління – 24 авто, загальна сума контрактів склала 51,4 млн грн. Сама СБУ придбала 16 Hyundai Staria, 15 – по 2 млн грн, і один – за 2,6 млн грн. Решту Hyundai Staria купили обласні управління та Центр авіації СБУ.

Державне бюро розслідувань придбало дев’ять Hyundai Staria на 18 млн грн в комплектації Business: шість повнопривідних по 2,1 млн грн, та три передньоприводні по 2 млн грн.

Ще по п’ять Hyundai Staria закупили Чорноморська філія ДП «АМПУ» та ДП «Дельта-Лоцман».

Opel Combo

Четверту сходинку посів Opel Combo, яких придбали 49 на 62 млн грн. Зокрема, восьмеро таких фургонів закупила Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», по три авто придбали Донецькоблгаз та Миколаївкомунтранс.

Citroen Berlingo

У п’ятірку лідерів потрапив також Citroen Berlingo, яких придбали 32 на майже 37 млн грн. Найчастіше ці фургони купували різні підприємства. Семеро купило Миколаївобленерго, по два придбали Чернівцітеплокомуненерго та військова частина А4362.

Висновок

2024 рік змінив загальну тенденцію закупівель авто в Prozorro з початку повномасштабної війни –легкових автомобілів для Сил оборони закупили більше ніж для цивільних. Половина від загальної суми контрактів припадає саме на закупівлю пікапів, які здебільшого купували для ЗСУ. У топ-5 найпопулярніших автомобілів – чотири пікапи. Також у 2024 році, порівняно з 2023, купували менше деяких люксових авто, які раніше були в топі. Зокрема придбали ушестеро менше Toyota Land Cruiser – 10 проти 65. Однак деякі державні структури продовжують купувати дороговартісні автівки, потреба в яких явно не на часі. До прикладу, торік, порівняно з 2023, придбали у 2,5 раза більше Toyota Camry (68 проти 26) і у 1,5 раза більше Hyundai Staria (83 проти 56).

Які легкові автівки купували у минулі роки, читайте тут: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, до 2018 року.

Цю публікацію підготовлено в межах проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev.

Ярослав Пилипенко, старший аналітик проєкту Dozorro TI Ukraine