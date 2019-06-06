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    Економіка та фінанси

    Нардепи ухвалили закон, який спрощує експорт товарів до ЄС

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    Нардепи ухвалили закон, який спрощує експорт товарів до ЄС

    Закон зменшить регуляторний тягар на виробників товарів

    Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому закон про імплементацію законодавства ЄС у сфері технічного регулювання, який спростить українським компаніям експорт товарів до ЄС.

    За відповідний закон №10183 проголосувало 230 депутатів.

    Зазначається, що після набуття чинності закону українське законодавство у сфері ліцензування товарів для їхнього подальшого експорту до ЄС набагато спроститься. Крім цього, закон зменшить регуляторний тягар на виробників товарів.

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    Ухваленим депутатами законом визнається в Україні система технічного регулювання та оцінки ЄС. Відтак, товаровиробникам, які мають сертифікат ЄС не потрібно буде проходити таку ж сертифікацію в Україні. Також отримати європейську сертифікацію після набуття чинності закону можна буде в Україні. Потреба їхати за сертифікацією у ЄС відпаде.

    До слова, за 2018 рік Україна поставила Європі 123 тис. тонн курятини. Це - на 53,7% більше, ніж у 2017 році. Восени минулого року повідомлялося, що Україна потрапила в топ-6 експортерів курятини в світі.

    Слід нагадати, що за минулий рік обсяг торгівлі України з країнами Євросоюзу склав 44,446 млрд доларів, що на 12% більше, ніж роком раніше (39,569 млрд доларів).

    Раніше повідомлялося, що Україна побила історичний рекорд з експорту яблук.

    Також зазначимо, що торік більше 3,5 тис. сертифікатів на експорт товарів до країн Євросоюзу було видано на Вінниччині.

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