Німеччина висунула українцю обвинувачення у підготовці диверсій з посилками

У Німеччині розкрили схему диверсії з GPS-трекерами у поштових відправленнях

Прокуратура підозрює, що чоловік діяв за завданням російських спецслужб

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення громадянину України Євгену Б. у підготовці диверсій із використанням поштових відправлень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду» .

Слідство підозрює громадянина України Євгена Б. у шпигунстві з метою диверсії. Його затримали у Швейцарії в травні, а в грудні екстрадували до Німеччини.

За даними правоохоронців, наприкінці березня 2025 року він разом із двома іншими українцями: Данилом Б. та Владиславом Т. – відправив із Кельна до України дві посилки з увімкненими GPS-трекерами.

Слідчі вважають, що Євген Б. отримав це завдання від представників російської розвідки через посередників у Маріуполі. Метою було відстежити маршрут доставки та зібрати інформацію про поштову службу.

За версією прокуратури, ці посилки могли вибухнути або на території Німеччини, або під час транспортування до України.

Правоохоронці також вважають, що саме Євген Б. координував операцію: він нібито залучив двох інших підозрюваних, забезпечив необхідне обладнання та підтримував зв’язок із людьми, пов’язаними з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, що начальник Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвієтс повідомив, що російські спецслужби намагаються вербувати осіб із кримінальним минулим для підготовки диверсій у країні. За його словами, основними цілями можуть бути військові об’єкти, енергетична та інша критична інфраструктура. Минулого року правоохоронці викрили групу, причетну до підпалу підприємства оборонного призначення, яка також планувала атаки на інші об’єкти.