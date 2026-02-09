Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина висунула українцю обвинувачення у підготовці диверсій з посилками

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина висунула українцю обвинувачення у підготовці диверсій з посилками
У Німеччині розкрили схему диверсії з GPS-трекерами у поштових відправленнях
фото: imago images

Прокуратура підозрює, що чоловік діяв за завданням російських спецслужб

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення громадянину України Євгену Б. у підготовці диверсій із використанням поштових відправлень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду» .

Слідство підозрює громадянина України Євгена Б. у шпигунстві з метою диверсії. Його затримали у Швейцарії в травні, а в грудні екстрадували до Німеччини.

За даними правоохоронців, наприкінці березня 2025 року він разом із двома іншими українцями: Данилом Б. та Владиславом Т. – відправив із Кельна до України дві посилки з увімкненими GPS-трекерами.

Слідчі вважають, що Євген Б. отримав це завдання від представників російської розвідки через посередників у Маріуполі. Метою було відстежити маршрут доставки та зібрати інформацію про поштову службу.

За версією прокуратури, ці посилки могли вибухнути або на території Німеччини, або під час транспортування до України.

Правоохоронці також вважають, що саме Євген Б. координував операцію: він нібито залучив двох інших підозрюваних, забезпечив необхідне обладнання та підтримував зв’язок із людьми, пов’язаними з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, що начальник Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвієтс повідомив, що російські спецслужби намагаються вербувати осіб із кримінальним минулим для підготовки диверсій у країні. За його словами, основними цілями можуть бути військові об’єкти, енергетична та інша критична інфраструктура. Минулого року правоохоронці викрили групу, причетну до підпалу підприємства оборонного призначення, яка також планувала атаки на інші об’єкти.

Читайте також:

Теги: диверсія Україна Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вся ця картинка відображення кінця цивілізації
Кінець цивілізації. Молитовний сніданок Трампа з присмаком Епштейна
6 лютого, 18:28
РФ прямо фіксує, що війна триватиме доти, доки Україна не погодиться віддати те, чого Росія не змогла захопити військовим шляхом
Росія обрала війну до кінця
23 сiчня, 10:20
Перший міністр Шотландії заявив про можливу відправку військ в Україну
Шотландія готова направити війська в Україну, але є умова
9 сiчня, 14:59
Суд Німеччини відхилив апеляцію громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік»
Підрив «Північних потоків»: суд Німеччини залишив Кузнєцова під вартою
15 сiчня, 23:41
Військового змусили вийти з автовокзалу у Чернівцях
Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі
14 сiчня, 10:10
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки залишили новонароджену дівчинку
Немовля у сумці в під’їзді будинку: поліція Тернополя розслідує випадок
15 сiчня, 12:28
НАТО скликає екстрене засідання щодо війни в Україні
Начальники генштабів НАТО обговорять фронт і подальшу допомогу Україні
19 сiчня, 15:10
Двоє громадян Молдови спалили сільську раду в Мамаївцях
На Буковині двоє іноземців підпалили сільраду на замовлення російських спецслужб
1 лютого, 16:40
Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю
Вчора, 16:58

Політика

Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку
Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку
Уряд Британії підтримав Стармера та відкинув ідею його відставки
Уряд Британії підтримав Стармера та відкинув ідею його відставки
Німеччина висунула українцю обвинувачення у підготовці диверсій з посилками
Німеччина висунула українцю обвинувачення у підготовці диверсій з посилками
Трамп назвав дату приїзду китайського лідера до США
Трамп назвав дату приїзду китайського лідера до США
Британські спецслужби попередили партії про загрозу іноземного втручання
Британські спецслужби попередили партії про загрозу іноземного втручання
Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні
Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua