Іванна Гончар
Іванна Гончар
У 2025 році українці ще активніше користувалися безготівковими розрахунками
Середній чек у магазинах зріс до 354 грн (проти 330 грн роком раніше), а в інтернеті – до 608 грн

У 2025 році українці ще активніше користувалися безготівковими розрахунками, а середня сума покупок зросла. Про це свідчить статистика Національного банку щодо операцій із платіжними картками, пише «Главком».

Найпопулярнішими залишаються розрахунки у торговельній мережі. На них припадає понад половина суми всіх безготівкових операцій. При цьому середній чек у магазинах зріс до 354 грн (проти 330 грн роком раніше), а в інтернеті – до 608 грн.

Водночас середня сума переказу з картки на картку трохи зменшилася – до 1864 грн.

Загалом за рік українці здійснили понад 9,5 млрд операцій на суму понад 7,1 трлн грн – це більше, ніж у 2024 році як за кількістю, так і за обсягом. Більшість із них були безготівковими: їхня частка сягнула 95,5% за кількістю та 65,4% за сумою.

За даними НБУ, майже всі безготівкові платежі в торговельній мережі вже здійснюються з використанням безконтактних технологій або NFC.

До слова, у першому півріччі 2025 року середній чек при оплаті картками в магазинах України зріс до 342 гривень, а от середня сума переказу з картки на картку впала. 

Особисті фінанси
В Україні зріс середній чек при оплаті карткою – дані НБУ
