Названо найкращі пенсійні системи світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рейтинг, заснований на більш ніж 50 показниках, дозволяє оцінити, чи призводить система до поліпшення фінансових результатів для пенсіонерів

У половини з країн ситуація погіршилася через пандемію коронавірусу – скоротилися пенсійні внески

Згідно з щорічним глобальним опитуванням, Нідерланди та Данія зміцнили свої позиції як країни з найкращими пенсійними системами в світі. Країни зайняли дві верхні позиції в глобальному пенсійному індексі Mercer CFA Institute.

Про це сказано в матеріалі These Are the World’s Best (and Worst) Pension Systems in 2020, пише Bloomberg.

Нідерланди і Данія лідирують за системою пенсійного забезпечення класу А.

Світова рецесія призвела до скорочення пенсійних внесків, більш низької прибутковості інвестицій і збільшення державного боргу в більшості країн.

«Це неминуче вплине на майбутні пенсії, а це означає, що деяким людям доведеться працювати довше, а іншим доведеться задовольнятися більш низьким рівнем життя після виходу на пенсію», – сказав Девід Нокс, автор звіту і старший партнер Mercer. За його словами, брак державних фінансів означає, що суспільні блага перебувають під тиском.

Японія посіла 32-е місце і отримала оцінку D. Ключова рекомендація полягала в підвищенні державного пенсійного віку, оскільки тривалість життя в країні продовжує зростати.

Таїланд і Аргентина, наприклад, розташувалися на двох останніх місцях і повинні посилити підтримку найбідніших верств населення і поліпшити управління приватними пенсіями.

Сполучені Штати посіли 18-е місце з оцінкою С+, з системою, яка має хороші характеристики, «але також має серйозні ризики та/або недоліки, які необхідно усунути.

У Нідерландах, що посідають перше місце, зараз більшість працівників користуються пенсійними планами з встановленими виплатами, заснованими на середньому заробітку за все життя, і універсальною державною пенсією. Це означає, що, згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, працівник отримує близько 80% передпенсійного заробітку після припинення роботи.

Країни з найкращими пенсійними системами:

Україна до рейтингу не потрапила.

Рейтинг, заснований на більш ніж 50 показниках, дозволяє оцінити, чи призводить система до поліпшення фінансових результатів для пенсіонерів, чи є вона стійкою і чи користується вона довірою суспільства.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики озвучили два важливі нюанси щодо нової пенсійної системи.

Читайте також: