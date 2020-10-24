  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Названо найкращі пенсійні системи світу

    • Розсилка
    Рейтинг, заснований на більш ніж 50 показниках, дозволяє оцінити, чи призводить система до поліпшення фінансових результатів для пенсіонерів - Названо найкращі пенсійні системи світу
    Рейтинг, заснований на більш ніж 50 показниках, дозволяє оцінити, чи призводить система до поліпшення фінансових результатів для пенсіонерів

    У половини з країн ситуація погіршилася через пандемію коронавірусу – скоротилися пенсійні внески

    Згідно з щорічним глобальним опитуванням, Нідерланди та Данія зміцнили свої позиції як країни з найкращими пенсійними системами в світі. Країни зайняли дві верхні позиції в глобальному пенсійному індексі Mercer CFA Institute.

    Про це сказано в матеріалі These Are the World’s Best (and Worst) Pension Systems in 2020, пише Bloomberg.

    Нідерланди і Данія лідирують за системою пенсійного забезпечення класу А.

    Світова рецесія призвела до скорочення пенсійних внесків, більш низької прибутковості інвестицій і збільшення державного боргу в більшості країн.

    «Це неминуче вплине на майбутні пенсії, а це означає, що деяким людям доведеться працювати довше, а іншим доведеться задовольнятися більш низьким рівнем життя після виходу на пенсію», – сказав Девід Нокс, автор звіту і старший партнер Mercer. За його словами, брак державних фінансів означає, що суспільні блага перебувають під тиском.

    Японія посіла 32-е місце і отримала оцінку D. Ключова рекомендація полягала в підвищенні державного пенсійного віку, оскільки тривалість життя в країні продовжує зростати.

    Таїланд і Аргентина, наприклад, розташувалися на двох останніх місцях і повинні посилити підтримку найбідніших верств населення і поліпшити управління приватними пенсіями.

    Сполучені Штати посіли 18-е місце з оцінкою С+, з системою, яка має хороші характеристики, «але також має серйозні ризики та/або недоліки, які необхідно усунути.

    У Нідерландах, що посідають перше місце, зараз більшість працівників користуються пенсійними планами з встановленими виплатами, заснованими на середньому заробітку за все життя, і універсальною державною пенсією. Це означає, що, згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, працівник отримує близько 80% передпенсійного заробітку після припинення роботи.

    Країни з найкращими пенсійними системами:

    4e4c2e40805b1f2c8a5acb8b4b1cb815.png_820549_-_google_chrome

    Україна до рейтингу не потрапила.

    Рейтинг, заснований на більш ніж 50 показниках, дозволяє оцінити, чи призводить система до поліпшення фінансових результатів для пенсіонерів, чи є вона стійкою і чи користується вона довірою суспільства.

    Нагадаємо, у Мінсоцполітики озвучили два важливі нюанси щодо нової пенсійної системи.

    Читайте також:
    В НБУ назвали причини за якими банки можуть блокувати рахунки українців з пенсіями і зарплатами

     

    пенсіонери пенсійна система рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies