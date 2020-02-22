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    Економіка та фінанси

    НБУ цього тижня викупив на міжбанку 125 мільйонів доларів

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    Загалом з початку року Нацбанк купив на валютному ринку більше 1 млрд доларів - НБУ цього тижня викупив на міжбанку 125 мільйонів доларів
    Загалом з початку року Нацбанк купив на валютному ринку більше 1 млрд доларів

    Протягом 17-21 лютого пропозиція валюти перевищувала попит на неї

    Інтервенції Нацбанку України з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 17-21 лютого становили 125 мільйонів доларів.

    Про це свідчать дані НБУ.

    За цей період НБУ не продавав валюту - це свідчить про те, що пропозиція валюти перевищувала попит на неї.

    Загалом з початку року Нацбанк купив на валютному ринку більше 1 млрд доларів, а продав з резервів для стримання росту курсу валют - 295 млн доларів. Резерви поповнили на 706 млн доларів.

    Нагадаємо, Національний банк України продовжує досліджувати можливість випуску е-гривні і після завершення пілотного проєкту.

    Зазначимо, що у 2016 році НБУ почав дослідницький проєкт для можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати трансакційні витрати на переведення грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

    Національний банк економіка валютні операції гроші Україна фінанси
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