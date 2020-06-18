НБУ на 18 червня підняв курс долара



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Офіційний курс на 17 червня встановлено на рівні 26,7424 гривень за один долар (-0,1016 грн) Фото: pixabay.com

Курс долара виріс на три копійки

Офіційний курс на 18 червня 2020 року встановлено на позначці 26,77 гривень за долар. Національний банк України підняв його на три копійки порівняноі з попереднім робочим днем.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, офіційний курс на 18 червня встановлено на рівні 26,776 гривень за один долар (+0,0336 грн).

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Гривня до євро подорожчала на 17 копійок: із 30,24 грн/€ до 30,07 грн/€.

Курс гривні до російського рубля також трохи зміцнився: з 3,86 грн за 10 руб. до 3,85 грн за 10 руб.

Зазначимо, курс долара на 17 червня становив 26,7424 гривень.

При цьому курс долара на 16 червня становив 26,844 гривень.

Нагадаємо, курс долара на 15 червня становив 26,7303 гривень.