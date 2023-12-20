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НБУ оцінив втрати України від блокади західних кордонів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НБУ оцінив втрати України від блокади західних кордонів
6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною
фото ілюстративне

У листопаді втрати імпорту вдалося частково компенсувати завдяки нарощуванню постачань іншими шляхами

Скорочення обсягу зовнішньої торгівлі через блокаду вантажівок на західному кордоні України може становити 1,5 млрд дол. У листопаді скорочення склало 860 млн дол., у грудні – 620 млн дол. Про це йдеться у відоповіді Національного банку на запит «РБК-Україна».

«За оцінками НБУ, блокада окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони України зумовила втрати експорту в листопаді в сумі 160 млн доларів та зниження імпорту на 700 млн дол.», – повідомили в Нацбанку.

Зазначається, що в листопаді втрати імпорту вдалося частково компенсувати завдяки нарощуванню постачань іншими шляхами, зокрема залізницею, а втрати експорту – завдяки нарощуванню постачань через новий морський коридор.

Ці ж заходи, а також певне послаблення блокади кордону в другій половині грудня, дозволили зменшити оцінки подальших втрат експорту до 120 млн дол. на місяць, а імпорту – до 500 млн дол. на місяць, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

22 листопада до протесту приєдналася організація Oszukana Wieś («Обдурене село»), яка заблокувала ПП «Шегині – Медика». Поза блокадою залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту та пункти для малотоннажних автомобілів.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ».

Зауважимо, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною. Проте 15 грудня місцевий польський суд скасував це рішення.

Польські перевізники заявили про проведення нової акції протесту на кордоні з Україною, яка розпочнеться у понеділок, 18 грудня, о 15:00.

Зафіксовано три випадки смерті українських водіїв з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

Теги: кордон НБУ страйк

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