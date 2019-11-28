Незаконне збагачення знову стало злочином: закон набув чинності



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Незаконні активи підлягають конфіскації за рішенням суду

Закон доповнює Кримінальний кодекс статтею 368-5 «Незаконне збагачення»

У четвер, 28 листопада, Закон України №263-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів» офіційно набув чинності.

Вчора, 27 листопада, вищевказаний закон про кримінальне покарання за незаконне збагачення було опубліковано в «Голосі України».

Завданням закону є відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 368-5 «Незаконне збагачення», згідно з якою набуття вищевказаними особами активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під активами розуміються грошові кошти (зокрема готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, зокрема криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Світовий банк вітає закон, який «заповнює критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Україні».

Також посольство США привітало підписання президентом України закону про незаконне збагачення.

Як відомо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, який Верховна Рада ухвалила 31 жовтня.

До слова, у лютому Конституційний Суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.