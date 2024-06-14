«Укренерго» повідомило графіки відключення світла на 15 червня

З 16:00 до 20:00 обмеження споживання електроенергії діятимуть для більшої кількості споживачів

Причиною збільшення тривалості графіків відключень світла є знижена робота сонячних електростанцій через хмарність в областях

Завтра, 15 червня, по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 08:00 по 23:00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як повідомила компанія, з 16:00 до 20:00 обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів.

«Причина – знижена робота сонячних електростанцій через хмарність в областях», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ще однією причиною збільшення тривалості графіків відключень є також ремонт чергового атомного енергоблока.

15 червня по всій Україні буде застосовано графіки погодинних відключень з 08:00 по 23:00 фото: Telegram/«Укренерго»

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, графіки відключення світла почнуть діяти раніше, аніж передбачалося.

До слова, перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, буде оновлено. Влада планує розвантажити лінії електропередачі, які живлять критичні об’єкти.

Раніше гендиректор Yasno попередив, що майбутньої зими українці можуть бути зі світлом усього по п'ять-шість годин на день. Хоча ситуація може бути і кращою.

Як повідомлялося, партнери групи G7+ нададуть допомогу енергетичному сектору України на суму понад $1 млрд.