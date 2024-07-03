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Росіяни атакували Харків КАБами: з-під завалів врятовано дитину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росіяни атакували Харків КАБами: з-під завалів врятовано дитину
Окупанти зруйнували два приватних будинки у Харкові
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі постраждалих в результаті удару немає

3 липня окупанти вкотре атакували Харків КАБами. В результаті чого зруйновано два приватних будинки. Про це повідомляє голова харківської ОДА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

«Зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова», – написав Синєгубов.

Терехов повідомив, що з-під завалів було врятовано дитину: хлопчику восьми років надається необхідна медична допомога.

Синєгубов зазначає, що за іншою адресою виникло загоряння трави. Наразі постраждалих немає.

Нагадаємо, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія модифікувала авіабомби ФАБ-500. Вони дістають до будь-якої точки Харкова.

До слова, 27 червня російські загарбники вперше застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції. 

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Теги: Харків окупанти війна росія Україна

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