Новий керівник «Укрспирту» почав чистки директорів спиртзаводів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Блескун говорить, що для нього найбільш важлива – ефективність підприємств, підвідомчих «Укрспирту»

На сайті «Укрспирту» оголошено конкурс з набору нових директорів

Керівник державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блескун вважає, якщо на заводі висока собівартість виробництва або підприємство не виконує місячний план – треба міняти директора. Таку думку Блескун висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами керівника «Укрспирту», для нього найбільш важлива – ефективність підприємств, підвідомчих «Укрспирту».

«Наприклад, показник собівартості на деяких заводах вищий, ніж на інших. Про що це свідчить? Або неефективне управління, або собівартість «йде» в якусь іншу форму. Ще один показник – виконання місячного плану. Якщо завод виконав план на 100%, значить люфту для інших «форм» роботи немає, але якщо завод виконує план на 54% - значить він щось робить не те», - вважає Блескун.

Як приклад, голова «Укрспирту» розповів про директора Рава-Руського МПД. «Він був звільнений саме з причини високої собівартості, а директор одного заводу Чернігівської області через невиконання місячного плану. Інших варіантів нема. Я провів збори та попередив про це всіх керівників заводів», - зазначив Блескун і додав, що також підписав розпорядження про службові розслідування щодо кількох інших підприємств.

Керівник «Укрспирту» поінформував, що на сайті підприємства оголошено конкурс з набору нових директорів. «Хай вони будуть людьми не з галузі, але вони не будуть з кимось пов’язаними. Тільки так можна ламати існуючу систему», - вважає Блескун.

Нагадаємо, 13 грудня в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.

3 грудня Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діє в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон, що, як сподівається влада, допоможе детінізувати спиртову галузь.

Сергія Блескуна призначено виконувачем обов'язків директора ДП «Укрспирт» 23 жовтня 2019 року. До призначення Блескун був позаштатним радником міністра економіки Тимофія Милованова з питань реформування спиртової галузі та керував чайною компанією MaxFoods Europe, «Май Україна».

Читайте більше: