Новий податок на житло: українців попереджають про здорожчання квартир
Законопроєктом пропонується обкласти податком на додану вартість (20%) квартири в новобудовах
Новий податок на нерухомість може з'явитися в Україні. У Раді зареєстрували законопроєкт, в якому передбачено оподатковувати податком на додану вартість операції з продажу побудованих квартир або будинків.
Що передбачає законопроєкт?
Відзначається, що даний законопроєкт вже підтримали в Комітеті Верховної Ради з питань фінансів.
Проектом пропонується обкласти податком на додану вартість (20%) квартири в новобудовах. Без ПДВ будуть продаватися тільки квартири в будинках, які будуються за бюджетні гроші або за програмами доступного житла.
Крім того, для громадян пропонується ввести оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього і наступних об'єктів нерухомості.
Але останнє слово з цього приводу буде за депутатами. Якщо більшість проголосує «за» - тоді його приймуть. Засідання буде наступного тижня.
Що ще пропонують чиновники
Також надійшла пропозиція розширити податки на автомобілі та підвищити акцизний збір на тютюнові вироби. У Кабінеті Міністрів висловлюють сподівання, що такі нововведення допоможуть поповнити державний бюджет майже 60 млрд гривень.
Джерело: rbc.ua