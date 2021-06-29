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    Новий податок на житло: українців попереджають про здорожчання квартир

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    В Україні може з'явитися новий податок - Новий податок на житло: українців попереджають про здорожчання квартир
    В Україні може з'явитися новий податок
    фото з відкритих джерел

    Законопроєктом пропонується обкласти податком на додану вартість (20%) квартири в новобудовах

    Новий податок на нерухомість може з'явитися в Україні. У Раді зареєстрували законопроєкт, в якому передбачено оподатковувати податком на додану вартість операції з продажу побудованих квартир або будинків.

    Що передбачає законопроєкт?

    Відзначається, що даний законопроєкт вже підтримали в Комітеті Верховної Ради з питань фінансів.

    Проектом пропонується обкласти податком на додану вартість (20%) квартири в новобудовах. Без ПДВ будуть продаватися тільки квартири в будинках, які будуються за бюджетні гроші або за програмами доступного житла.

    Крім того, для громадян пропонується ввести оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього і наступних об'єктів нерухомості.

    Але останнє слово з цього приводу буде за депутатами. Якщо більшість проголосує «за» - тоді його приймуть. Засідання буде наступного тижня.

    Що ще пропонують чиновники

    Також надійшла пропозиція розширити податки на автомобілі та підвищити акцизний збір на тютюнові вироби. У Кабінеті Міністрів висловлюють сподівання, що такі нововведення допоможуть поповнити державний бюджет майже 60 млрд гривень.

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    Джерело: rbc.ua

    Теги: податки нерухомість бюджет ПДВ
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    Новий податок на житло: українців попереджають про здорожчання квартир