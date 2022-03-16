Один із найбільших виробників шин припинив постачання та виробництво у Росії

Michelin припиняє експорт до РФ, а також виробничу діяльність на її території

Michelin припиняє експорт до РФ, а також виробничу діяльність на її території

У Росії Michelin належить завод із виробництва шин у підмосковному селі Давидове

Французька компанія Michelin припиняє експорт до РФ, а також виробничу діяльність на її території. Про це йдеться у повідомленні компанії.

«У цьому дуже складному та невизначеному контексті пріоритетом Michelin є підтримка всіх своїх співробітників, які постраждали від цієї кризи, включаючи співробітників Michelin Russia. Група залишається повністю мобілізованою і продовжуватиме адаптувати свої рішення в міру розвитку ситуації», – йдеться в повідомленні.

У Росії Michelin належить завод із виробництва шин у підмосковному селі Давидове, на якому працює 750 осіб. Завод виробляє (в основному для місцевого ринку) шини для легкових автомобілів та шини з відновленим протектором для вантажних автомобілів.

Michelin працює у Росії з 1997 року. Компанія стала першим іноземним виробником шин із локальним підприємством у РФ. Продаж Michelin у РФ становить 2% від загального обсягу продажів групи і 1% від світового виробництва шин для легкових автомобілів.

Нагадаємо, Володимир Кличко звернувся до бізнесу, який продовжує роботу в РФ (відео).

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