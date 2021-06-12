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    Огірки різко дорожчають: фахівці назвали причини

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    Огірки різко дорожчають: фахівці назвали причини

    Тривала похмура і холодна погода на всій території України викликала зменшення пропозиції огірка на ринку

    Після досить різкого зниження цін на огірки, яке спостерігалося тиждень тому, зараз в даному сегменті знову переважає тенденція до підвищення цін. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

    На думку експертів, тривала похмура і холодна погода на всій території України викликала зменшення пропозиції огірка на ринку, і як наслідок – зростання цін в даному сегменті.

    Аналітики відзначають, що ціна на огірки, станом на 9 червня, формувалася в межах 10-18 грн за кг ($0,37 - 0,66 за кг), що в середньому на 26% дорожче, ніж тижнем раніше.

    Як підкреслюють фахівці, основною причиною подорожчання огірка на українському ринку є істотне скорочення пропозиції цієї продукції.

    Так, в тепличних комбінатах на сьогоднішній день проводяться зачистки перед підготовкою до другого сівозміни, що спричинило за собою значне скорочення збору тепличного огірка.

    У той же час пропозиція огірка з літніх теплиць також помітно зменшилася, що обумовлено зниженням темпів збору врожаю через холодну і похмурої погоди.

    На сьогоднішній день огірки в Україні вже стоять в середньому в 2,2 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

    Нагадаємо, в Україні найближчим часом подорожчає свинина.

    Крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

    Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кг до вересня поточного року.

    З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

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    Теги: економіка ціни овочі
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    Огірки різко дорожчають: фахівці назвали причини