  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Овоч із борщового набору за тиждень значно подорожчав

    На українських ринках злетіла ціна на буряки - Овоч із борщового набору за тиждень значно подорожчав
    На українських ринках злетіла ціна на буряки
    фото з відкритих джерел

    Подорожчанню сприяє підвищений попит

    В Україні продовжують дорожчати овочі борщового набору. Особливо активно зростає в ціні столовий буряк. Як повідомляє EastFruit, зараз господарства відвантажують буряки за ціною 10-15 грн/кг, що на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.

    Ціни на буряки зростають під впливом кількох факторів. Насамперед дається взнаки дефіцит пропозиції: багато виробників призупинили продажі до квітня. Скоротилося постачання коренеплодів із Польщі.

    Крім того, подорожчанню сприяє підвищений попит на буряки.

    Учасники ринку прогнозують, що відпускні ціни можуть знизитись, коли фермери наважаться на розпродаж запасів буряків зі сховищ.

    У 2021 році буряк вибився в лідери за темпами подорожчання серед продуктової групи товарів. За період із грудня 2020 року до грудня 2021 ціни злетіли у два з половиною рази.

    Раніше українські фермери почали підвищувати ціни на столовий буряк попри те, що попит на цей овоч невисокий.

    Читайте також:

    Теги: ціни овочі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Овоч із борщового набору за тиждень значно подорожчав