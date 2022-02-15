Українцям загрожує дефіцит необхідного продукту

В 2021 році наша країна вперше імпортувала сирець цукрової тростини

Собівартість виробництва цукру зростуть майже наполовину

Тривалий час Україна вважалася найбільшим виробником цукру, але в останні роки ситуація кардинально змінилася. Експерти попереджають: країну очікує дефіцит цукру через скорочення посівних площ цукрових буряків. Про це повідомили в Ukrainian Agribusiness Club.

Експерти підрахували, що цього року витрати на вирощування цукрових буряків зростуть на 44%, що призведе до подальшого скорочення посівних площ у країні. Цей прогноз обґрунтований стрімким подорожчанням ресурсів останніми роками. Зокрема, значно збільшилася вартість добрив, засобів захисту, палива, орендної плати за землю та інших складових собівартості.

Через це перед новою посівною кампанією українські аграрії не хочуть займатися цукровим буряком і мають намір переорієнтувати виробництво на культури, які мають підвищений попит на світовому ринку. Наприклад, кукурудзу, соняшник тощо.

Експерти розповіли, що за останні п'ять років посівних площ під цукровим буряком стало менше на 29%. Минулого року вони становили лише близько 224 тис. га. Порівняно з початком 2000-х років показник скоротився майже вчетверо.

В 2021 році наша країна вперше імпортувала сирець цукрової тростини для забезпечення попиту українського споживача.

Нагадаємо, названо область-лідер за виробництвом цукру.

В Україні незабаром можуть запровадити додатковий податок на газовані напої або так званий податок на цукор.

Нещодавно світові ціни на цукор побили чотирирічний рекорд на тлі зростання попиту на спирт.

Згідно з прогнозом, цукор в Україні подорожчає ще на 20%.

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