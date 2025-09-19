Головна Гроші Економіка
Нардепка закликала уряд не допустити зупинки «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Нардепка закликала уряд не допустити зупинки «Укрзалізниці»
У 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%
Юлія Сірко пояснила необхідність фінансування пасажирських залізничних перевезень з держбюджету

Уряд подав у парламент проєкт закону про Державний бюджет на 2026 рік, і видатки на «Укрзалізницю» у ньому залишилися практично на рівні цього року. Але цього мало – адже компанія страждає через російські обстріли та має багатомільярдні збитки від пасажирських перевезень. Щоб забезпечити стабільність у компанії, державне фінансування має бути збільшене, каже перша заступниця голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко. 

«Є велике питання із залізницею. У тому вигляді і за таких атак, яких зараз системно завдають росіяни, нам треба розуміти, як ми будемо покривати витрати на це відновлення. Чи за рахунок резервного фонду, чи за якоюсь окремою програмою? Ворог цього року націлився на залізничні вузли, вони роблять це абсолютно спрямовано і будуть далі по них бити. Треба обговорити, як бачать вирішення цього питання в «УЗ», – зауважила Сірко.

Водночас, вона нагадала, що цьогоріч «УЗ» отримала з резервного фонду майже 12,5 млрд на покриття збитків у пасажирці – і цю практику важливо продовжити.

«Це питання ми обговорювали, і я чітко сказала: якщо хочете, щоб у майбутньому це питання вирішувалося планомірно, нам треба розуміти, які збитки в «УЗ» будуть на 2026 рік по пасажирці. Голосувати це питання в парламенті «сьогодні на завтра» не вийде. Але це потрібно робити – для того, щоб залізниця не зупинилася і співробітники з неї не повтікали», – наголосила нардепка.

Раніше Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулася до прем’єр-міністра та профільних міністерств із закликом передбачити у Держбюджеті на 2026 рік видатки на покриття збитків АТ «Укрзалізниця» від пасажирських перевезень. У ФРУ наголосили, що залізниця виконує критично важливі функції для оборони та населення, але без системної державної підтримки її стабільна робота опиняється під загрозою.

Як стало відомо, що у 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками вантажоперевізників, підвищення тарифів може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть «УЗ» лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП, і 36 млрд грн податкових надходжень.

