Чи будуть в Україні пересувні АЗС? Яке рішення прийняв уряд

Стаціонарні АЗС ймовірно змінять графік роботи на скорочений задля безпеки працівників і відвідувачів

Уряд відхилив ідею створення мережі пересувних АЗС на фоні активізації російських ударів по паливній інфраструктурі, повідомляє «Главком» з посиланням на директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна.

«Ідею пересувних АЗС відклали, щоб не наразитися на те, що зараз відбувається в раші, де через допуск до реалізації пального низької якості вже багато хто нікуди не їде. Також нікуди не зникла потреба держави у податках з пального, які у цій вакханалії буде знайти ще складніше», – зазначив Куюн.

Він додав, що в Україні вже постраждало до 200 об’єктів, пов’язаних зі зберіганням, транспортуванням та продажем пального. Так, мережа ОККО втратила внаслідок обстрілів 4 нафтобази та 8 АЗК, WOG – 22 об’єкти, «Укрнафта» – 12.

«На нараді у прем’єра мережі АЗС запевнили, що продовжать роботу, адже потроху адаптувались до нових реалій. Але графік роботи буде вочевидь змінений (скорочений), а сервісна складова у небезпечних зонах тимчасово зникне. Не час зараз пити каву/чай на АЗС. Новий час потребує також дисципліни й планування від споживачів. Чим менше разів і чим менше часу ви будете перебувати на АЗС, тим краще», – резюмував Куюн.

Він також закликав уряд до стимулювання будівництв підземних сзховищ., які зможуть убезпечити українські запаси пального.

«Наче щось вже робить держава, заворушився приватний бізнес. Але знов таки: де гарантія, що ті сховища встоять? Бо по заправкам балістику запускати дорого, а от по сховищу з десятками тисячами тон нафтопродуктів вже можна й подумати… Є відчуття, що уряд замислився, консультації триватимуть», – додав він.

Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами зростання цін на дизельне пальне на тлі війни на Близькому Сході. Вартість дизеля в країні збільшилася на 33,9%. Хоча це відповідає глобальній тенденції, показник залишається нижчим, ніж у низці азійських держав.

Водночас Куюн зазначав, що дефіциту дизельного пального на ринку немає і найближчим часом не очікується. За його словами, у березні обсяги постачання залишалися на рівні минулого року.