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На Одещині пошкоджено три АЗС через російську атаку (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Одещині пошкоджено три АЗС через російську атаку (фото)
Постраждалих немає
фото: Олег Кіпер/Telegram

Виникли пожежі

Уночі російська терористична армія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Зафіксовані пошкодження трьох автозаправних станцій на півдні регіону. Виникли пожежі. Також ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих, на щастя, немає», – йдеться у повідомленні.

На Одещині пошкоджено три АЗС через російську атаку (фото) фото 1
фото: Олег Кіпер/Telegram
На Одещині пошкоджено три АЗС через російську атаку (фото) фото 2
фото: Олег Кіпер/Telegram

Водночас, за даними очільника ОВА, до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок вечірньої ракетної атаки по Одесі.

«Дев’ятьох людей госпіталізовано, стан одного з них – 48-річного чоловіка, залишається важким. Медики надають необхідну допомогу. На місцях працюють всі спеціалізовані служби. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів», – додав Кіпер.

Нагадаємо, росіяни завдали удару по АЗС у Софіївській територіальній громаді Криворізького району. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення, виникла пожежа.

До того ж 7 липня російська терористична армія вдарила дроном по автозаправній станції у Харкові. Постраждала працівниця заправки. 

Також російські удари по автозаправках на Чернігівщині стали майже щоденними.

Зауважимо, що Росія почала атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України у відповідь на удари українських сил по російській логістиці. Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

Теги: війна Одещина АЗС

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