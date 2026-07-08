На Одещині пошкоджено три АЗС через російську атаку (фото)

Виникли пожежі

Уночі російська терористична армія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Зафіксовані пошкодження трьох автозаправних станцій на півдні регіону. Виникли пожежі. Також ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих, на щастя, немає», – йдеться у повідомленні.

фото: Олег Кіпер/Telegram

фото: Олег Кіпер/Telegram

Водночас, за даними очільника ОВА, до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок вечірньої ракетної атаки по Одесі.

«Дев’ятьох людей госпіталізовано, стан одного з них – 48-річного чоловіка, залишається важким. Медики надають необхідну допомогу. На місцях працюють всі спеціалізовані служби. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів», – додав Кіпер.

Нагадаємо, росіяни завдали удару по АЗС у Софіївській територіальній громаді Криворізького району. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення, виникла пожежа.

До того ж 7 липня російська терористична армія вдарила дроном по автозаправній станції у Харкові. Постраждала працівниця заправки.

Також російські удари по автозаправках на Чернігівщині стали майже щоденними.

Зауважимо, що Росія почала атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України у відповідь на удари українських сил по російській логістиці. Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.