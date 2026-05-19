Держава недорахувалася мільйонів кубометрів газу: деталі схеми

На Прикарпатті викрили схему крадіжки газу на сотні мільйонів

На Прикарпатті слідство заявило про багаторічне втручання в систему обліку, через яке з державної мережі незаконно вивели понад 8 млн кубометрів палива

Правоохоронці викрили на Прикарпатті масштабну схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України. За даними слідства, держава зазнала збитків на понад 203 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Схема з втручанням у вузол обліку газу

За версією слідства, організатором схеми став керівник приватного підприємства, яке займалося видобутком корисних копалин. До незаконної діяльності він залучив трьох підлеглих.

фото: Руслан Кравченко/Telegram

Підприємство використовувало державну газотранспортну систему для транспортування видобутого газу. Облік палива здійснювався через спеціальний вузол, який перебував під контролем та пломбуванням «Оператора ГТС України».

Слідчі встановили, що з січня 2022 року по жовтень 2025 року учасники схеми систематично втручалися у роботу вузла обліку газу.

Як працювала схема

За даними правоохоронців, за допомогою спеціального ключа фігуранти перекривали кран на вимірювальній лінії. Через це електронний обчислювач фіксував викривлені дані щодо фактичних обсягів природного газу.

У результаті держава недоотримала понад 8 млн кубометрів газу. За версією слідства, паливо незаконно відбирали з мережі, після чого продавали на ринку як власний ресурс. Сума встановлених збитків перевищила 203 млн грн.

Підозри та запобіжні заходи

Організатора схеми та трьох його спільників затримали. Їм повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Прокурори готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також сторона обвинувачення наполягатиме на заставі у розмірі завданих державі збитків.

У прокуратурі наголосили, що незаконний відбір газу з державної системи завдає не лише фінансових втрат, а й створює ризики для енергетичної безпеки країни. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, у грудні 2025 року правоохоронці вже повідомляли про перевірки фінансової діяльності окремих профспілкових організацій стратегічних державних підприємств. Тоді слідчі звертали увагу на можливі зловживання коштами, які компанії перераховували профспілкам для забезпечення соціальних гарантій працівників.

За даними слідства, у випадку з «Оператором ГТС України» йдеться про кошти, які відповідно до колективного договору мали використовуватися на підтримку працівників газотранспортної системи, соціальні програми та трудові потреби.