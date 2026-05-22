Європа втратила газовий резерв – Reuters

Єгор Голівець
Європа може не пережити затяжну блокаду Ормузької протоки без наслідків
фото: Reuters
Європейські сховища виявилися значно нижчими за сезонну норму

Європа може зіткнутися з серйозним дефіцитом газу вже найближчими місяцями, якщо перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку затягнуться. Наразі запаси газу в європейських сховищах залишаються нижчими за сезонну норму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Аналітики норвезької енергетичної компанії Equinor у своєму звіті попередили, що блокада Ормузької протоки на період від одного до трьох місяців може створити для Європи критичну ситуацію із запасами газу.

За даними Gas Infrastructure Europe, підземні газові сховища в країнах Європи наразі заповнені трохи більш ніж на 35%. Для порівняння, середній сезонний показник у цей період становить близько 50%.

Країни Європейського Союзу мають сформувати достатній резерв газу протягом літнього періоду, аби виконати ціль ЄС щодо заповнення сховищ на 90% у проміжок від жовтня до початку грудня.

Старша віцепрезидентка Equinor заявила, що навіть швидке завершення війни та відновлення руху через Ормузьку протоку не гарантуватиме повної стабільності на ринку.

«Якщо війна закінчиться завтра і рух через протоку швидко відновиться, ми зможемо досягти прийнятного, хоча й обмеженого, рівня запасів у 75 %, але якщо блокада триватиме від одного до трьох місяців, ситуація може стати критичною», – наголосила вона.

У звіті Equinor змодельовано сценарій, за якого Європі доведеться шукати альтернативні джерела постачання газу в умовах жорсткої конкуренції з азійськими країнами за обмежені обсяги скрапленого природного газу на світовому ринку.

Аналітики вважають, що така ситуація може спровокувати різке зростання цін на газ у Європі. Крім того, окремим країнам доведеться обмежувати споживання газу для промисловості, щоб уникнути виснаження резервів.

Водночас у компанії зазначили, що Європа наразі має певний запас міцності завдяки кільком м’яким зимам поспіль. Це дозволило зберегти відносно високий рівень запасів у підземних сховищах, що може пом’якшити наслідки короткострокових геополітичних криз.

Нагадаємо, що переорієнтація експорту російського скрапленого природного газу (СПГ) з Європи на азійські ринки може обернутися для Росії серйозними фінансовими втратами через різке зростання витрат на логістику. 

Як зазначає агентство, Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського СПГ до 2027 року в рамках санкційної політики через війну Росії проти України.

