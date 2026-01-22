Головна Країна Політика
У Раді зареєстровано нову редакцію Цивільного кодексу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Раді зареєстровано нову редакцію Цивільного кодексу
За словами Стефанчука, до роботи над документом було залучено 247 експертів
фото: Руслан Стефанчук

Реєстрація нової редакції приурочена до Дня Соборності

У День Соборності у Верховній Раді зареєстрували нову редакцію Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.

«Майже шість років роботи Робочої групи з рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України – і ось сьогодні, на День Соборності, в Раді ми реєструємо нову редакцію Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного)», – зазначив він.

Спікер парламенту повідомив, що документ вийшов обсягом 832 сторінки. До його розробки долучилися 247 експертів.

«Перша кодифікація, подана депутатами дев’ятого скликання. Просто хочу подякувати всім, хто допомагав, критикував, дискутував, підтримував, вірив. Подякувати Силам безпеки й оборони – за кожен день і за те, що це стало можливим. Подякувати енергетикам та комунальникам, які сьогодні працюють у надлюдських умовах. Подякувати всім і кожному. Україна гідно отримає найкращу у світі кодифікацію цивільного законодавства», – додав він.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які вносять зміни до Цивільного кодексу. За словами Стефанчука, після скасування Господарського кодексу група науковців і практиків напрацювали пропозиції для оновлення Цивільного кодексу України, щоб зробити його «справжнім «супермаркетом» правових можливостей для кожного українця».

Нагадаємо, у 28 серпня 2025 року втратив чинність Господарський кодекс України. Відповідне рішення було ухвалено ще в січні того ж року.

Як відомо, розпочався трирічний перехідний період, протягом якого зберігатимуть чинність окремі положення Господарського кодексу. Протягом перших шести місяців перехідного періоду всі державні підприємства України мають бути перетворені в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю зі 100% державною власністю.

Теги: Руслан Стефанчук Верховна Рада законопроєкт День Соборності

