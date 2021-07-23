Підвищення залізничних тарифів економічно необґрунтоване, – Укркокс

«Ситуація в коксохімічній галузі цілковито залежить від динаміки розвитку металургії»

НПО «Укркокс» рекомендує Міністерству інфраструктури України відкликати Проєкт наказу про підвищення залізничних тарифів, адже таке рішення економічно необґрунтоване та матиме катастрофічні наслідки для коксохімів України. Про це йдеться у листі асоціації на адресу Президента України Володимира Зеленського.

Як йдеться у листі, рентабельність вантажних перевезень знаходиться на високому рівні, натомість коксохімічна галузь переживає кризу. «Ситуація в коксохімічній галузі цілковито залежить від динаміки розвитку металургії. Починаючи з 2-го півріччя 2019 металургійна галузь перебуває в стані кризи. А за період 2014-2019 років збиток металургів склав -118 млрд.грн. У 2019 році українські коксохімічні підприємства скоротили виробництво металургійного коксу на 7,1% порівняно з 2018 роком – до 10 млн т. В 2020 році ситуація ще погіршилась та відбулось 5% зниження виробництва металургійного коксу в порівнянні з попереднім роком».

Аргументи, які наведені в Проєкті Наказу щодо витрат на капітальні інвестиції АТ «Укрзалізниця» викликають великі сумніви, адже за попередні роки % виконання планів капітальних інвестицій становив на рівні 50%-60%, при тому, що відбувалось підвищення тарифів на вантажні перевезення з аналогічною аргументацією. «Проектом наказу не було оцінено вплив підвищення тарифів на різні галузі, в тому числі на зростання частки транспортних витрат у кінцевій ціні продукції, а отже не проведена оцінка ризиків скорочення виробництва цілих галузей. Тому Коксохіми України зауважують, що в поточній ситуації необхідно проводити державницьку політику, що в результаті буде направлена на покращення економічної ситуації в країні. А не фокусуватись на вибіркових неоднозначних рішеннях, що в результаті будуть наносити збиток провідним галузям в т.ч. коксохімам, та матимуть негативний вплив на економіку України», - йдеться у листі.

Нагадаємо, раніше Міністерство інфраструктури України оприлюднило проект наказу «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ними послуги».

Проектом наказу зміну рівня тарифів пропонується здійснити шляхом встановлення тарифів для вантажів позакласної групи на діючому рівні для вантажів 1-го тарифного класу; а також шляхом поступового збільшення рівня тарифів на перевезення нинішньої групи вантажів 1-го тарифного класу на 8% з 01.09.2021 року і ще на 20,4% з 01.01.2022 року.

Федерація металургів і Профспілка металургів і гірників закликали президента України рекомендувати Міністерству інфраструктури України відкликати проект наказу про підвищення тарифів УЗ, як такий, що не є економічно обґрунтованим і має вкрай негативні наслідки для економіки.