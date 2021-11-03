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    Економіка та фінанси

    Пільги та кредити: уряд представить програми підтримки бізнесу на карантині

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    Президент провів селекторну нараду&nbsp;з питань протидії пандемії - Пільги та кредити: уряд представить програми підтримки бізнесу на карантині
    Президент провів селекторну нараду з питань протидії пандемії
    фото: president.gov.ua

    Кабмін має представити програму підтримки малого та середнього бізнесу, який дотримується карантинних норм

    Президент Володимир Зеленський запропонував Кабінету Міністрів представити програму підтримки малого та середнього бізнесу, який дотримується запроваджених через пандемію Covid-19 карантинних санітарно-епідемічних норм, зокрема, в регіонах із червоним рівнем епіднебезпеки. Про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії під головуванням глави держави, повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Незабаром уряд має підготувати ініціативи з підтримки малого та середнього бізнесу під час карантинних обмежень. Зокрема, ці програми повинні передбачати пільги на оренду приміщень, кредитування та сплату комунальних послуг. Серед іншого, йдеться про тих представників малого й середнього бізнесу, які дотримуються всіх санітарно-епідемічних норм, запроваджених урядом», – розповіли в Офісі президента.

    Водночас Національна поліція та Служба безпеки доповіли про заходи, яких вживають з метою протидії підробці сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів. Зазначається, що за фактами цих правопорушень складено протоколи та відкрито кримінальні провадження.

    До слова, за три дні карантинні рейди на Київщині виявили півтори сотні порушників.

    Як відомо, в Україні можуть розширити «червону» зону карантину. Ще три області опинилися під загрозою потрапляння в цю зону.

    Нагадаємо, «червоній» зоні карантину в Україні відповідають 15 областей. У «жовтій» зоні карантину залишилося дві області.

    В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус понад 23 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

    Нагадаємо, симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.

    Теги: Кабмін бізнес Володимир Зеленський президент карантин уряд пільги коронавірус
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    Пільги та кредити: уряд представить програми підтримки бізнесу на карантині