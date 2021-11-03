Нідерланди посилюють карантин
Кількість випадків Covid-19 в Нідерландах зростає протягом місяця після скасування більшості заходів соціального дистанціювання наприкінці вересня
Уряд Нідерландів прийняв рішення повернути карантинні заходи, що спрямовані на утримання спалаху коронавірусу. В країні запроваджують обов’язковий масковий режим й низку інших обмежень. Про це повідомляє пресслужба урядового сайту Нідерландів.
З 6 листопада в Нідерландах повертається обов’язковий масковий режим у громадських місцях й приміщеннях, де не використовують «перепустки здоров’я«. Водночас за порушення правила – передбачений штраф у розмірі 95 євро.
Дія «перепустки здоров’я« поширюється на відвідування закладів громадського харчування, театрів, концертних залів, кінотеатрів, спортивних та культурних заходів.
Маски будуть повторно представлені для придбання в магазинах та інших громадських місцях, а людям рекомендується працювати вдома як мінімум половину часу.
Вже з 3 листопада, поновлюється рекомендація щодо дистанційної роботи.
Також в грудні уряд планує дозволити бустерне щеплення для людей віком від 80 років.
Кількість випадків Covid-19 в Нідерландах зростає протягом місяця після скасування більшості заходів соціального дистанціювання наприкінці вересня і досягли найвищого рівня з липня минулого тижня.
Це змусило багато лікарень знову скоротити регулярне лікування пацієнтів, щоб звільнити місце для термінових випадків Covid-19.
На телевізійній пресконференції Рютте закликав усіх голландців, вакцинованих і нещеплених, дотримуватися основних правил гігієни та залишатися вдома, якщо вони мають симптоми можливої інфекції.