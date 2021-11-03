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    Нідерланди посилюють карантин

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    З 6 листопада в Нідерландах повертається обов&rsquo;язковий масковий режим у громадських місцях й приміщеннях - Нідерланди посилюють карантин
    З 6 листопада в Нідерландах повертається обов’язковий масковий режим у громадських місцях й приміщеннях
    фото з відкритих джерел

    Кількість випадків Covid-19 в Нідерландах зростає протягом місяця після скасування більшості заходів соціального дистанціювання наприкінці вересня

    Уряд Нідерландів прийняв рішення повернути карантинні заходи, що спрямовані на утримання спалаху коронавірусу. В країні запроваджують обов’язковий масковий режим й низку інших обмежень. Про це повідомляє пресслужба урядового сайту Нідерландів.

    З 6 листопада в Нідерландах повертається обов’язковий масковий режим у громадських місцях й приміщеннях, де не використовують «перепустки здоров’я«. Водночас за порушення правила – передбачений штраф у розмірі 95 євро.

    Дія «перепустки здоров’я« поширюється на відвідування закладів громадського харчування, театрів, концертних залів, кінотеатрів, спортивних та культурних заходів.

    Маски будуть повторно представлені для придбання в магазинах та інших громадських місцях, а людям рекомендується працювати вдома як мінімум половину часу.

    Вже з 3 листопада, поновлюється рекомендація щодо дистанційної роботи.

    Також в грудні уряд планує дозволити бустерне щеплення для людей віком від 80 років.

    Кількість випадків Covid-19 в Нідерландах зростає протягом місяця після скасування більшості заходів соціального дистанціювання наприкінці вересня і досягли найвищого рівня з липня минулого тижня.

    Це змусило багато лікарень знову скоротити регулярне лікування пацієнтів, щоб звільнити місце для термінових випадків Covid-19.

    На телевізійній пресконференції Рютте закликав усіх голландців, вакцинованих і нещеплених, дотримуватися основних правил гігієни та залишатися вдома, якщо вони мають симптоми можливої інфекції.

    Теги: Нідерланди штраф карантин щеплення уряд харчування
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    Нідерланди посилюють карантин