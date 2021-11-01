МОЗ оновив карантинні зони: що змінилося
«Жовтими» є тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська
У зв'язку з підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування, високим рівнем госпіталізацій і завантаженістю ліжок із киснем «червоній» зоні карантину в Україні відповідають 15 областей. У «жовтій» зоні карантину залишилося дві області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
До «червоної» зони потрапили:
- м. Київ
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернігівська
До «помаранчевої» зони наразі належать Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області. «Жовтими» є тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська.
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13,9 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.
Нагадаємо, симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.
До слова, розвідка США оприлюднила нову доповідь щодо походження коронавірусу.
Після чого Китай обурився висновками американської розвідки про походження Covid-19
Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.
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