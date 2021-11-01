  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    МОЗ оновив карантинні зони: що змінилося

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У &laquo;червоній&raquo; зоні карантину в Україні 15 областей - МОЗ оновив карантинні зони: що змінилося
    У «червоній» зоні карантину в Україні 15 областей
    Фото: ukranews.com

    «Жовтими» є тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська

    У зв'язку з підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування, високим рівнем госпіталізацій і завантаженістю ліжок із киснем «червоній» зоні карантину в Україні відповідають 15 областей. У «жовтій» зоні карантину залишилося дві області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    До «червоної» зони потрапили:

    • м. Київ
    • Дніпропетровська,
    • Донецька,
    • Житомирська,
    • Запорізька,
    • Івано-Франківська,
    • Київська,
    • Луганська,
    • Львівська,
    • Миколаївська,
    • Одеська,
    • Рівненська,
    • Сумська,
    • Херсонська,
    • Хмельницька,
    • Чернігівська

    До «помаранчевої» зони наразі належать Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області. «Жовтими» є тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська.

    В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13,9 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

    Нагадаємо, симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.

    До слова, розвідка США оприлюднила нову доповідь щодо походження коронавірусу.

    Після чого Китай обурився висновками американської розвідки про походження Covid-19

    Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.

    Читайте також:

    Теги: Київ карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МОЗ оновив карантинні зони: що змінилося