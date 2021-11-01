МОЗ оновив карантинні зони: що змінилося

У «червоній» зоні карантину в Україні 15 областей

«Жовтими» є тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська

У зв'язку з підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування, високим рівнем госпіталізацій і завантаженістю ліжок із киснем «червоній» зоні карантину в Україні відповідають 15 областей. У «жовтій» зоні карантину залишилося дві області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

До «червоної» зони потрапили:

м. Київ

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Рівненська,

Сумська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернігівська

До «помаранчевої» зони наразі належать Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області. «Жовтими» є тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська.

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