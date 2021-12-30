Податківці нагадали, хто з ФОПів може не застосовувати касові апарати з 1 січня

Уряд звільнив від використання РРО підприємців, що працюють в селах

Кабмін дозволив ФОПам працювати без касових апаратів, але не всім

Податкова нагадала, хто з ФОПів може не застосовувати РРО – касові апарати, з 1 січня 2022 року. У цьому списку перша група підприємців та ФОПи з села. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

ФОПи – платники єдиного податку першої групи звільнені від обов’язку застосовувати РРО або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) при здійсненні господарської діяльності.

Тобто зазначена категорія ФОП, яка здійснює виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або провадить господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, не використовує працю найманих осіб, з 01 січня 2022 року не застосовує РРО/ПРРО та не веде облік товарних запасів.

ФОПи платники єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.

При цьому ФОП – платники єдиного податку зобов’язані вести облік товарних запасів, якщо продають наступні товари:

технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту,

лікарські засоби та вироби медичного призначення,

ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів (каменів).

У цей перелік також входять платники єдиного податку, які зареєстровані платниками ПДВ.

23 грудня Кабмін ухвалив рішення про те, що підприємці платники єдиного податку, що провадять роздрібну торгівлю на території села мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО/ПРРО, але з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, крім випадків:

роздрібної торгівлі в торгівельних об'єктах, в яких здійснюється також торгівля підакцизними товарами;

дистанційної торгівлі, зокрема, торгівлі через інтернет.

Також сільрада має право самостійно вирішити, що на території села або ОТГ використання РРО/ПРРО є обов'язковим.

Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих із порушенням товарів, а за наступні – вже 150% вартості товару.

Також нагадаємо, що починаючи 8 січня 2022 році в Україні набирають чинності поправки до законодавства, внаслідок чого роботодавці каратимуться штрафом за вказівку у вакансіях певної статі – лише чоловік чи тільки жінка.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі» (№3427).