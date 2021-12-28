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    Ресторани та магазини: у WhatsApp з'явиться нова функція

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    Новий розділ впровадять до месенджера після додавання функції &laquo;Бізнес-каталог&raquo; - Ресторани та магазини: у WhatsApp з'явиться нова функція
    Новий розділ впровадять до месенджера після додавання функції «Бізнес-каталог»
    фото: Depositphotos

    В месенджері буде доступний новий розділ під назвою «Найближчі підприємства»

    У месенджері WhatsApp з'явиться функція, що дозволяє користувачам шукати найближчі ресторани та магазини у додатку. Про це пише портал Gizchina.

    Повідомляється, що в WhatsApp буде доступний новий розділ під назвою «Найближчі підприємства», в якому можна буде знайти потрібну локацію поблизу за допомогою фільтрів.

    Новий розділ впровадять до месенджера після додавання функції «Бізнес-каталог», за допомогою якого можна буде знайти бізнес-акаунти.

    Портал також зазначає, що у майбутньому у месенджері можна буде розміщувати замовлення.

    Інформації про дату запуску функції поки що немає.

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    Теги: інтернет соціальні мережі WhatsApp
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    Ресторани та магазини: у WhatsApp з'явиться нова функція