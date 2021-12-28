Ресторани та магазини: у WhatsApp з'явиться нова функція

Новий розділ впровадять до месенджера після додавання функції «Бізнес-каталог»

В месенджері буде доступний новий розділ під назвою «Найближчі підприємства»

У месенджері WhatsApp з'явиться функція, що дозволяє користувачам шукати найближчі ресторани та магазини у додатку. Про це пише портал Gizchina.

Повідомляється, що в WhatsApp буде доступний новий розділ під назвою «Найближчі підприємства», в якому можна буде знайти потрібну локацію поблизу за допомогою фільтрів.

Новий розділ впровадять до месенджера після додавання функції «Бізнес-каталог», за допомогою якого можна буде знайти бізнес-акаунти.

Портал також зазначає, що у майбутньому у месенджері можна буде розміщувати замовлення.

Інформації про дату запуску функції поки що немає.