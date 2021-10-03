Скандальний фільм про офшори Зеленського таки покажуть у малій опері

Прем’єру фільму було заплановано на неділю, 3 жовтня, у Київській малій опері, але вона опинилася під загрозою

Після розголосу інциденту прем’єра відбудеться у раніше оголошеному місці

Фільм агенції «Слідство.Інфо» із назвою «Офшор 95», що присвячений таємницям бізнесу Володимира Зеленського, покажуть у запланованому місці.

Прем’єру було заплановано на неділю, 3 жовтня, у Київській малій опері, але вона опинилася під загрозою. Лише за п’ять годин до показу директор закладу Олексій Прасол заявив, не демонструватиме фільм про президента.

Як стало відомо «Главкому», після розголосу інциденту, показ таки відбудеться у раніше оголошеному місці.