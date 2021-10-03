Скандальний фільм про офшори Зеленського таки покажуть у малій опері
Після розголосу інциденту прем’єра відбудеться у раніше оголошеному місці
Фільм агенції «Слідство.Інфо» із назвою «Офшор 95», що присвячений таємницям бізнесу Володимира Зеленського, покажуть у запланованому місці.
Прем’єру було заплановано на неділю, 3 жовтня, у Київській малій опері, але вона опинилася під загрозою. Лише за п’ять годин до показу директор закладу Олексій Прасол заявив, не демонструватиме фільм про президента.
Як стало відомо «Главкому», після розголосу інциденту, показ таки відбудеться у раніше оголошеному місці.
Раніше Кабінет міністрів України розширив перелік офшорних зон. До нього потрапила юрисдикція Сінт-Мартен – острів у Карибському морі. Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 29 вересня. Йдеться про внесення змін в додаток до розпорядження Кабміну від 23 лютого 2021 року. Нагадаємо, 22 лютого ЄС змінив «чорний список» офшорів. Рада ЄС ухвалила рішення додати Домініку до списку юрисдикцій ЄС, що не дотримуються зобов’язань щодо податкової співпраці. Виключили з цього «чорного списку» офшорів Барбадос. У березні 2018 року ЄС виключив із переліку офшорів Бахрейн, Маршалові острови та Сент-Люсія з переліку і додала туди Багамські острови, Сент-Кітс і Невіс та Американські Віргінські острови.
Раніше Кабінет міністрів України розширив перелік офшорних зон. До нього потрапила юрисдикція Сінт-Мартен – острів у Карибському морі. Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 29 вересня. Йдеться про внесення змін в додаток до розпорядження Кабміну від 23 лютого 2021 року.
Нагадаємо, 22 лютого ЄС змінив «чорний список» офшорів. Рада ЄС ухвалила рішення додати Домініку до списку юрисдикцій ЄС, що не дотримуються зобов’язань щодо податкової співпраці. Виключили з цього «чорного списку» офшорів Барбадос.
У березні 2018 року ЄС виключив із переліку офшорів Бахрейн, Маршалові острови та Сент-Люсія з переліку і додала туди Багамські острови, Сент-Кітс і Невіс та Американські Віргінські острови.