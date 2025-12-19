Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
фото: The White house/Facebook

$800 млн виділяються Україні в межах Ініціативи безпекової допомоги (USAI)

Президент США Дональд Трамп підписав закон про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає рекордні видатки на рівні $901 млрд. Важливою частиною бюджету є виділення 800 мільйонів доларів на підтримку України, повідомляє «Главком» із посиланням на Білий дім.

Ключові положення закону (S. 1071):

  • кошти у розмірі $800 млн виділяються Україні в межах Ініціативи безпекової допомоги (USAI). Це фінансування розбите на два рівні транші по $400 млн, які спрямують на закупівлю американського озброєння протягом наступних двох років;
  • закон передбачає підвищення базового грошового забезпечення для американських військовослужбовців на 3,8%;
  • окрім видатків на Пентагон та будівництво військових об’єктів, документ фінансує програми національної безпеки Міністерства енергетики, розвідувальні структури та ініціативи Державного департаменту;
  • у бюджеті закладено заходи щодо протидії впливу Росії та Китаю, а також обмеження можливостей Пентагону щодо скорочення чисельності американських військ у Європі (мінімальний поріг встановлено на рівні 76 тисяч осіб);

Законопроєкт отримав широку двопартійну підтримку в Конгресі: 11 грудня його схвалила Палата представників, а 17 грудня – Сенат (77 голосів «за»). Підпис Дональда Трампа офіційно ввів закон у дію.

Нагадаємо, що цьогорічний оборонний бюджет став на $8 млрд більшим, ніж початковий запит адміністрації, що підкреслює фокус Вашингтона на посиленні обороноздатності та підтримці ключових союзників.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, змодельовані на основі статті 5 Статуту НАТО. 

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів. 

До слова, посол України в США Ольга Стефанішина наголосила на необхідності забезпечити юридично обов'язкові гарантії безпеки для України в рамках угоди про припинення війни з Росією. 

Теги: бюджет Дональд Трамп закон США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп звинуватив Венесуелу у захопленні американських нафтових ресурсів
Трамп звинуватив Венесуелу у захопленні американських нафтових ресурсів
17 грудня, 23:34
Лукашенко заявив, що венесуельський президент Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо вирішить залишити посаду
Лукашенко запропонував Мадуро переїхати до Білорусі на тлі тиску США
16 грудня, 03:34
Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року
США розраховують, що чемпіонат світу з футболу принесе $30 млрд в економіку країни
5 грудня, 12:32
Тимошенко назвала ухвалений Радою бюджет-2026 трагедією для України
Тимошенко назвала ухвалений Радою бюджет-2026 трагедією для України
3 грудня, 17:04
Українські дипломати вирушили до США на переговори
Bloomberg: українська делегація вирушила до США на переговори з командою Трампа
29 листопада, 01:57
Грем: Америка та решта світу мають багато карт, які ще не розіграні проти путінської Росії
Сенатор Грем: Путін наполягатиме на капітуляції, а не на мирі
26 листопада, 02:22
Сенатори-демократи вважають, що адміністрація Трампа недостатньо тисне на РФ
Сенатори звинуватили адміністрацію Трампа в провалі санкцій проти РФ
25 листопада, 03:57
Рубіо: Я не працюю над «контрпланом». Я не бачив жодного «контрплану» від Європи
Рубіо заявив, що не бачив європейського мирного плану щодо України
23 листопада, 23:17
Марко Рубіо зауважив, що, як і будь-яка фінальна угода, ця має бути схвалена президентами
Рубіо: Трамп задоволений тим, як пройшли переговори США та України
23 листопада, 22:26

Політика

Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
США завдали удару по іранському «тіньовому флоту»: під санкції потрапили десятки суден
США завдали удару по іранському «тіньовому флоту»: під санкції потрапили десятки суден
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні
Politico: ЄС готує план обходу угорського вето для фінансування України
Politico: ЄС готує план обходу угорського вето для фінансування України
NYT: Соратник Путіна відмовився вимагати капітуляції України на початку повномасштабної війни
NYT: Соратник Путіна відмовився вимагати капітуляції України на початку повномасштабної війни
CNN: Росія використовує судна «тіньового флоту» для шпигунства
CNN: Росія використовує судна «тіньового флоту» для шпигунства

Новини

День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua