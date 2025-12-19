Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу

$800 млн виділяються Україні в межах Ініціативи безпекової допомоги (USAI)

Президент США Дональд Трамп підписав закон про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає рекордні видатки на рівні $901 млрд. Важливою частиною бюджету є виділення 800 мільйонів доларів на підтримку України, повідомляє «Главком» із посиланням на Білий дім.

Ключові положення закону (S. 1071):

кошти у розмірі $800 млн виділяються Україні в межах Ініціативи безпекової допомоги (USAI). Це фінансування розбите на два рівні транші по $400 млн, які спрямують на закупівлю американського озброєння протягом наступних двох років;

закон передбачає підвищення базового грошового забезпечення для американських військовослужбовців на 3,8%;

окрім видатків на Пентагон та будівництво військових об’єктів, документ фінансує програми національної безпеки Міністерства енергетики, розвідувальні структури та ініціативи Державного департаменту;

у бюджеті закладено заходи щодо протидії впливу Росії та Китаю, а також обмеження можливостей Пентагону щодо скорочення чисельності американських військ у Європі (мінімальний поріг встановлено на рівні 76 тисяч осіб);

Законопроєкт отримав широку двопартійну підтримку в Конгресі: 11 грудня його схвалила Палата представників, а 17 грудня – Сенат (77 голосів «за»). Підпис Дональда Трампа офіційно ввів закон у дію.

Нагадаємо, що цьогорічний оборонний бюджет став на $8 млрд більшим, ніж початковий запит адміністрації, що підкреслює фокус Вашингтона на посиленні обороноздатності та підтримці ключових союзників.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, змодельовані на основі статті 5 Статуту НАТО.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів.

До слова, посол України в США Ольга Стефанішина наголосила на необхідності забезпечити юридично обов'язкові гарантії безпеки для України в рамках угоди про припинення війни з Росією.