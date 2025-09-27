Влада Польщі депортувала українського машиніста: що він накоїв

Чоловік отримав суворе покарання – п’ятирічну заборону на в’їзд до Шенгенської зони

Інцидент на міжнародній залізниці: українського машиніста пасажирського поїзда, що прямував до Польщі з майже 200 пасажирами на борту, депортували з країни. Причиною стало керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік отримав суворе покарання – п’ятирічну заборону на в’їзд до Шенгенської зони. Як інформує «Главком», про це повідомляє Onet.

Повідомлення про машиніста, який, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння, надійшло до польської поліції минулого вівторка. Тривогу забили співробітники митно-податкової служби, які виконували службові обов’язки у поїзді Київ-Хелм і відчули від чоловіка запах алкоголю.

Поліцейські встановили, що машиністом був 42-річний громадянин України. Проведений тест підтвердив підозри: у видихуваному ним повітрі було 0,3 проміле алкоголю. Хоча це вважається незначним впливом на організм, для особи, відповідальної за безпеку пасажирів, це є грубим порушенням.

