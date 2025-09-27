Головна Світ Соціум
Влада Польщі депортувала українського машиніста: що він накоїв

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Українського машиніста пасажирського поїзда Київ-Хелм, який перевозив майже 200 пасажирів, депортували з Польщі
Чоловік отримав суворе покарання – п’ятирічну заборону на в’їзд до Шенгенської зони

Інцидент на міжнародній залізниці: українського машиніста пасажирського поїзда, що прямував до Польщі з майже 200 пасажирами на борту, депортували з країни. Причиною стало керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік отримав суворе покарання – п’ятирічну заборону на в’їзд до Шенгенської зони. Як інформує «Главком», про це повідомляє Onet.

Повідомлення про машиніста, який, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння, надійшло до польської поліції минулого вівторка. Тривогу забили співробітники митно-податкової служби, які виконували службові обов’язки у поїзді Київ-Хелм і відчули від чоловіка запах алкоголю.

Поліцейські встановили, що машиністом був 42-річний громадянин України. Проведений тест підтвердив підозри: у видихуваному ним повітрі було 0,3 проміле алкоголю. Хоча це вважається незначним впливом на організм, для особи, відповідальної за безпеку пасажирів, це є грубим порушенням. 

Нагадаємо, попри роки життя за кордоном, значна частина українців у Польщі дедалі більше перебуває у стані соціальної невизначеності, зберігаючи сильний потенціал для повернення додому. Про це свідчать результати масштабного соціологічного дослідження, проведеного у травні-червні 2025 року Аналітичним центром Gremi Personal у семи найбільших містах Польщі. Опитування охопило 1 560 респондентів і розкрило складну картину інтеграції та прагнень українських мігрантів.

Також українці, які повертаються з Польщі, отримають державну підтримку у вигляді житла, гуманітарної, медичної та соціальної допомоги.

 

Теги: українці Польща потяг алкоголь

