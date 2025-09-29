Скандально відому блогерку викрито в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн грн

Маючи багатомільйонну аудиторію, в перші дні війни блогерка мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви

Від початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, відтак повідомлення про підозру їй оголошено заочно

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідства, жінка, яка у період з 2018 по 2022 роки отримала дохід понад 58 млн грн, не сплатила до бюджету майже 11,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, жінка, зареєстрована як ФОП, у період з 2018-2022 роки отримала дохід на загальну суму понад 58 млн грн, при цьому податки та інші збори вона не сплачувала», – йдеться у повідомленні.

За підрахунками прокурорів, внаслідок цього бюджет недоотримав 10,5 млн грн податків на прибуток та майже 900 тис. грн військового збору.

Блогерка Софія Стужук фото: sofia_stuzhuk/ instagram

У прокуратурі зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, відтак повідомлення про підозру їй оголошено заочно.

«Маючи багатомільйонну аудиторію, в перші дні війни вона мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви. Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по РФ та Кримському мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію», – повідомили слідчі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування проводять детективи територіального управління Бюро економічної безпеки. у місті Києві.

Блогерка виїхала з трьома дітьми у Литву фото з відкритих джерел

Київська міська прокуратура не називає особу блогерки, але за описом і за наданим фото вгадується Софія Стужук, яка з початком повномасштабної агресії Росії проти України виїхала з трьома дітьми у Литву і заявила, що не повертатиметься в Україну. Це не перша скандальна заява блогерки. «Главком» писав, що українці вимагають позбавити громадянства блогерку Стужук за виправдання ракетної атаки РФ. Блогерка-мільйонник Софія Стужук, що досі не коментувала та не засуджувала агресію Росії проти України від початку вторгнення, написала дивний пост про ракетні обстріли України, та отримала гнівну реакцію українців.

Софія Стужук з четвертою дитиною фото з відкритих джерел

У березні 2023 року Софія Стужук народила четверту дитину в басейні. Перед цим вона жалілася в соцмережі, що її наречений передумав одружуватися. За словами Стужук, вона з коханим мала розписатися в Латвії, де вона нині мешкає з трьома дітьми від попередньго шлюбу. Але, коли приїхали до місця реєстрації, у чоловіка зіпсувався настрій, закохані посварилися. Софія бідкалася, що причина суперечки в тому, що бойфренд нібито не хоче одружитися з жінкою, яка носить прізвище попереднього чоловіка, відомого блогера, який помер від коронавірусу Дмитра Стужука.

Софія Стужук любить демонструвати своє «красиве» життя фото з відкритих джерел

Софія Стужук – фанатка домашніх пологів. Тільки одна її дитина (син Давид) з'явилася на світ в пологовому будинку. Двох дочок (Лоліту і Олівію) вона народжувала вдома. Третю дочку вона так само народила в басейні.

Також жінка потрапляла в скандальну ситуацію, назвавши себе «русской». Блогерка, перебуваючи в Об'єднаних Арабських Еміратах з подругою та дітьми, розмістила в «сторіз» несподіваний текст. «Обережно, росіяни в Дубаї», – написала вона російською мовою, демонструючи свій шопінг з подругою у торговому центрі найбільшого міста ОАЕ. Згодом скандальна «сторіз» зникла зі сторінки Стужук, проте журналістам вдалося зберегти її.

Зараз доступ до інстаграм-сторінки блогерки обмежено.