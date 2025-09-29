Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скандально відому блогерку викрито в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Скандально відому блогерку викрито в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн грн
Маючи багатомільйонну аудиторію, в перші дні війни блогерка мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Від початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, відтак повідомлення про підозру їй оголошено заочно

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідства, жінка, яка у період з 2018 по 2022 роки отримала дохід понад 58 млн грн, не сплатила до бюджету майже 11,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, жінка, зареєстрована як ФОП, у період з 2018-2022 роки отримала дохід на загальну суму понад 58 млн грн, при цьому податки та інші збори вона не сплачувала», – йдеться у повідомленні. 

За підрахунками прокурорів, внаслідок цього бюджет недоотримав 10,5 млн грн податків на прибуток та майже 900 тис. грн військового збору.

Блогерка Софія Стужук
Блогерка Софія Стужук
фото: sofia_stuzhuk/ instagram

У прокуратурі зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, відтак повідомлення про підозру їй оголошено заочно.

«Маючи багатомільйонну аудиторію, в перші дні війни вона мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви. Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по РФ та Кримському мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію», – повідомили слідчі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування проводять детективи територіального управління Бюро економічної безпеки. у місті Києві.

Блогерка виїхала з трьома дітьми у Литву
Блогерка виїхала з трьома дітьми у Литву
фото з відкритих джерел

Київська міська прокуратура не називає особу блогерки, але за описом і за наданим фото вгадується Софія Стужук, яка з початком повномасштабної агресії Росії проти України виїхала з трьома дітьми у Литву і заявила, що не повертатиметься в Україну. Це не перша скандальна заява блогерки. «Главком» писав, що українці вимагають позбавити громадянства блогерку Стужук за виправдання ракетної атаки РФ. Блогерка-мільйонник Софія Стужук, що досі не коментувала та не засуджувала агресію Росії проти України від початку вторгнення, написала дивний пост про ракетні обстріли України, та отримала гнівну реакцію українців.

Софія Стужук з четвертою дитиною
Софія Стужук з четвертою дитиною
фото з відкритих джерел

У березні 2023 року Софія Стужук народила четверту дитину в басейні. Перед цим вона жалілася в соцмережі, що її наречений передумав одружуватися. За словами Стужук, вона з коханим мала розписатися в Латвії, де вона нині мешкає з трьома дітьми від попередньго шлюбу. Але, коли приїхали до місця реєстрації, у чоловіка зіпсувався настрій, закохані посварилися. Софія бідкалася, що причина суперечки в тому, що бойфренд нібито не хоче одружитися з жінкою, яка носить прізвище попереднього чоловіка, відомого блогера, який помер від коронавірусу Дмитра Стужука. 

Софія Стужук любить демонструвати своє «красиве» життя
Софія Стужук любить демонструвати своє «красиве» життя
фото з відкритих джерел

Софія Стужук – фанатка домашніх пологів. Тільки одна її дитина (син Давид) з'явилася на світ в пологовому будинку. Двох дочок (Лоліту і Олівію) вона народжувала вдома. Третю дочку вона так само народила в басейні.

Також жінка потрапляла в скандальну ситуацію, назвавши себе «русской». Блогерка, перебуваючи в Об'єднаних Арабських Еміратах з подругою та дітьми, розмістила в «сторіз» несподіваний текст. «Обережно, росіяни в Дубаї», – написала вона російською мовою, демонструючи свій шопінг з подругою у торговому центрі найбільшого міста ОАЕ. Згодом скандальна «сторіз» зникла зі сторінки Стужук, проте журналістам вдалося зберегти її.

Зараз доступ до інстаграм-сторінки блогерки обмежено. 

Теги: податки Бюро економічної безпеки України блогер Софія Стужук соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Житомирщині правоохоронці вилучили контрафактну та фальсифіковану продукцію
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3 вересня, 16:15
Знаментистості відносно не так довго разом, але вже прийняли важливе рішення
Переможниця шоу «Холостяк-9» заручилась з гравцем «Динамо Київ» (фото)
7 вересня, 12:28
55% від усієї суми туристичного збору припадає на великий бізнес
Туристичний бум. Україна встановила новий податковий рекорд
10 вересня, 11:31
Зіркові подруги не вперше публічно підтримують одна одну
«Повела мене в заборонені зони». Напівроздягнена Єфросиніна звернулась до Полякової (фото)
10 вересня, 10:58
Мовна омбудсменка розповідає, що вдома у неї звучить тільки українська мова
Нова мовна омбудсменка розказала, як відучала доньку від російської
15 вересня, 21:41
У 2022 році блогер утік за кордон та активно поширює російську пропаганду
СБУ повідомила про підозру в держзраді 43-річному блогеру з Львівщини
19 вересня, 11:49
Герцогиня Йоркська втратила підтримку благодійних організацій через лист до Епштейна
Лист до Епштейна коштував герцогині Йоркській підтримки фондів
23 вересня, 11:17
Артистка та блогерка дружать вже не один рік
Дядько подруги Олі Полякової помирає в Одесі. Співачка звернулась до президента Франції
24 вересня, 11:55
35-річна артистка активно веде соцмережі
Напівоголена Надя Дорофєєва зізналась, яку обіцянку дала собі
25 вересня, 13:12

Новини

Продуктові ярмарки у Києві 30 вересня – 5 жовтня: повний перелік локацій
Продуктові ярмарки у Києві 30 вересня – 5 жовтня: повний перелік локацій
Скандально відому блогерку викрито в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн грн
Скандально відому блогерку викрито в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн грн
Схема на дорогах Києва: у кошторисі ремонту «заховалися» зайві 8 млн грн лише на одній суміші
Схема на дорогах Києва: у кошторисі ремонту «заховалися» зайві 8 млн грн лише на одній суміші
У Чорнобильському заповіднику зникла низка рідкісних риб
У Чорнобильському заповіднику зникла низка рідкісних риб
Під час російської атаки 28 вересня у Києві від стресу померла перукарка Ілона Ревут
Під час російської атаки 28 вересня у Києві від стресу померла перукарка Ілона Ревут
Рух бульваром Лесі Українки обмежено протягом двох днів (схема)
Рух бульваром Лесі Українки обмежено протягом двох днів (схема)

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua