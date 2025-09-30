Для держслужбовців затверджено нові правила етичної поведінки
Етика в епоху ШІ та війни: НАДС затвердило нові правила поведінки для держслужбовців
Національне агентство України з питань державної служби внесло зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Нові правила, затверджені Наказом НАДС від 20.08.2025 року №116-25, змінюють підхід до сучасних реалій, зокрема до розвитку технологій та потреб суспільства в умовах війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАДС.
Зміни запроваджують правила поведінки, зокрема:
- проходження професійного навчання, зокрема з питань етики та доброчесності;
- етичного та відповідального застосування штучного інтелекту під час виконання посадових обов’язків;
- недопустимості поширення мови ворожнечі;
- належного ставлення до осіб, які проживали/проживають на тимчасово окупованих територіях України та територіях ведення бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок;
- підвищення культурного та професійного рівня в частині розвитку навичок англійської мови або іншої іноземної мови, необхідної для виконання посадових обов’язків;
- проявів поваги до регіональної та місцевої символіки місцевого самоврядування;
- концептуальних підходів до вирішення етичних дилем;
- забезпечення доступності інформації при її викладенні, зокрема з урахуванням Рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 року № 1046-р.
Крім того, зміни містять уточнюючі положення, які скасовують вимогу щодо політичної нейтральності для виборних посад, що приводить правила у відповідність до законодавства.
НАДС наголошує, що дотримання цих правил є фундаментом довіри суспільства до влади і відображає прагнення публічної служби до відкритості, поваги та професійного розвитку.
Нагадаємо, кількість державних службовців в Україні скоротилася на 2% та 4,5 тис. посад. Про це пишуть на сайті Національного агентства України з питань державної служби.
Повідомляється, що за четвертий квартал 2024 року фактична кількість працюючих державних службовців склала 156 276 осіб.
Коментарі — 0