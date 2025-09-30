Головна Країна Суспільство
Для держслужбовців затверджено нові правила етичної поведінки

Максим Бурич
Максим Бурич
Зміни містять уточнюючі положення, які скасовують вимогу щодо політичної нейтральності для виборних посад
Етика в епоху ШІ та війни: НАДС затвердило нові правила поведінки для держслужбовців

Національне агентство України з питань державної служби внесло зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Нові правила, затверджені Наказом НАДС від 20.08.2025 року №116-25, змінюють підхід до сучасних реалій, зокрема до розвитку технологій та потреб суспільства в умовах війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАДС.

Зміни запроваджують правила поведінки, зокрема:

  • проходження професійного навчання, зокрема з питань етики та доброчесності;
  • етичного та відповідального застосування штучного інтелекту під час виконання посадових обов’язків;
  • недопустимості поширення мови ворожнечі;
  • належного ставлення до осіб, які проживали/проживають на тимчасово окупованих територіях України та територіях ведення бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок;
  • підвищення культурного та професійного рівня в частині розвитку навичок англійської мови або іншої іноземної мови, необхідної для виконання посадових обов’язків;
  • проявів поваги до регіональної та місцевої символіки місцевого самоврядування;
  • концептуальних підходів до вирішення етичних дилем;
  • забезпечення доступності інформації при її викладенні, зокрема з урахуванням Рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 року № 1046-р.

Крім того, зміни містять уточнюючі положення, які скасовують вимогу щодо політичної нейтральності для виборних посад, що приводить правила у відповідність до законодавства.

НАДС наголошує, що дотримання цих правил є фундаментом довіри суспільства до влади і відображає прагнення публічної служби до відкритості, поваги та професійного розвитку.

Нагадаємо, кількість державних службовців в Україні скоротилася на 2% та 4,5 тис. посад. Про це пишуть на сайті Національного агентства України з питань державної служби.

Повідомляється, що за четвертий квартал 2024 року фактична кількість працюючих державних службовців склала 156 276 осіб. 

