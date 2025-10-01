У Польщі підлітки заманили в пастку та жорстоко познущалися з 23-річного українця

Поляки запросили українця на зустріч, прикинувшись дівчиною

У Вроцлаві підлітки вчинили самосуд над 23-річним українцем. Вони жорсткого побили його, поголили наголо, а також намалювали на обличчі нацистські символи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Польщі.

Поліцейські проводять розслідування нападу на українця, який стався ще у вересні. Слідчі з’ясували, що підлітки створили в соціальних мережах фальшивий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, нібито зацікавлену в сексуальних контактах. Завдяки цьому аканту вони домовилися про зустріч з 23-річним українцем.

Після того, як підлітки заманили хлопця в пастку, вони жорстоко побили його. Нападники поголили українцю голову та намалювали на обличчі нацистські символи. Свої дії поляки фіксували на камеру, що, за словами правоохоронців, мало додатково принизити потерпілого.

Поліцейські зауважують, що підлітки вчинили самосуд над українцем. «Незалежно від поведінки жертви, ніхто не має права самостійно здійснювати правосуддя. Такі дії є злочином і каратимуться по всій строгості закону. Йдеться про напад, за яким ховається деструктивний ідеологічний підтекст», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Варшаві чоловік накинувся на польську активістку після того, як вона стала на захист літньої українки. Правоохоронці затримали нападника. Активістка намагалася зупинити нападника та пояснити, що він не представляє всіх поляків. Однак чоловік спочатку почав її ображати, а згодом ударив головою в обличчя.