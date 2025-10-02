Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Глава Нацбанку пояснив, навіщо змінювати копійку на шаг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Глава Нацбанку пояснив, навіщо змінювати копійку на шаг
Очільник НБУ наголошує, що назва «копійка» має радянське коріння
фото: Facebook/Андрій Пишний

Як зазначив Пишний, ухвалення документа у Раді визначає, чи позбудеться Україна російського сліду в грошовому обігу

У парламенті зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг». Очільник Національного банку Андрій Пишний пояснив, чим важлива ця зміна, повідомляє «Главком».

За словами Пишного, ухвалення документа парламентарями фактично визначає, чи позбудеться Україна російського сліду в грошовому обігу та чи буде розірвано зв'язок національної валюти з Москвою та Мінськом. Він зазначив, що незабаром ініціативу обговорюватимуть у комітетах та сесійній залі.

Лише у трьох країнах, які входили до СРСР, розмінна монета досі називається «копійка»
Лише у трьох країнах, які входили до СРСР, розмінна монета досі називається «копійка»
фото: Facebook/Андрій Пишний

«Від моменту, коли виник намір повернути назву «шаг», і до сьогодні нашій команді разом із науковцями, дослідниками та митцями вдалося зібрати детальну, вивірену доказову базу на користь цієї назви. Її значимість вимірюється не лише вагомістю історичних джерел чи регаліями науковців, які взяли участь у нашій дослідницькій експедиції. Увесь цей пошук підняв на поверхню речі не менш значущі за історичну справедливість і достовірність. Вони стосуються нашої здатності відстоювати своє в найменших нюансах, бо тільки так формується цілісність держави, яка є життєздатною на століття», – додав він.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про перейменування копійки на шаг. Проєкт подав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у співавторстві з заступником спікера парламенту Олександро Корнієнком та віцеспікеркою Оленою Кондратюк. Автори документа зазначають, що назва «копійка» має вороже, пострадянське та російське походження. Тоді як «шаг» – питомо українська назва, що вживалася ще за часів Гетьманщини та УНР.

Законопроєкт передбачає поступовий перехід без одномоментного вилучення копійок. Водночас копійка та шаг певний час перебуватимуть в обігу паралельно.

Як повідомлялося, глава Нацбанку заявив, що перехід від копійок до шагів не потребує додаткових витрат із державного бюджету та мав би відбутися ще з проголошенням незалежності України. Однак у той час бракувало політичної волі, хоча ще у 1992 році було викарбувано пробну партію шагів.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет з копійки на шаг очікувано спровокувала обговорення в мережі. Люди як підтримували таке рішення, так і не розуміли його доцільності.

Читайте також:

Теги: Андрій Пишний Національний банк Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На цей час в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення
Нацбанк: Підвищення тарифів на комуналку неминуче
4 вересня, 16:44
За словами Смілянського, капітал «Укрпошти» на 1 червня 2025 року становив понад 4 млрд грн
«Укрпошта» на межі дефолту? Смілянський відреагував на проєкт держбюджету-2026
16 вересня, 16:11
Проєкт передбачає, що відстрочку можна отримати за наявності нотаріально оформленого договору
Відстрочка від мобілізації та ВПО: як законопроєкт може змінити роботу ТЦК (документ)
17 вересня, 09:53
Оператори поштового зв’язку та міжнародні перевізники можуть здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
18 вересня, 16:17
Верховна Рада відновила трансляції засідань
Верховна Рада відновила трансляції засідань
16 вересня, 12:12
Депутати пропонують автоматично визнавати недостовірною ту інформацію, яка не буде підкріплена вироком суду
Депутати можуть заблокувати журналістські розслідування: чим небезпечний законопроєкт №14057
24 вересня, 19:08
Згідно з документом, витрати на виготовлення нових монет не збільшаться
Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про перейменування копійки на шаг
Вчора, 16:02
У суді підозрюваний політик висловив готовність співпрацювати зі слідством
Зустрічався з російським куратором у Туреччині. Справа нардепа Христенка: нові деталі
24 вересня, 16:31
Триста доларів за неявку у парламент. Чи налякає міністрів нове покарання?
Триста доларів за неявку у парламент. Чи налякає міністрів нове покарання? влада
18 вересня, 15:50

Економіка

Глава Нацбанку пояснив, навіщо змінювати копійку на шаг
Глава Нацбанку пояснив, навіщо змінювати копійку на шаг
Україна готує «Сенс Банк» та «Укргазбанк» до продажу. Уряд пояснив причину такого кроку
Україна готує «Сенс Банк» та «Укргазбанк» до продажу. Уряд пояснив причину такого кроку
Чому на початку вересня впали ціни на електроенергію? Експерт вказав на причини
Чому на початку вересня впали ціни на електроенергію? Експерт вказав на причини
Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про перейменування копійки на шаг
Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про перейменування копійки на шаг
Нацбанк випустив монету, присвячену Силам безпілотних систем
Нацбанк випустив монету, присвячену Силам безпілотних систем
У Фонд підтримки енергетики України надійшли грантові кошти на понад 1,25 млрд євро
У Фонд підтримки енергетики України надійшли грантові кошти на понад 1,25 млрд євро

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua