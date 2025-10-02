Глава Нацбанку пояснив, навіщо змінювати копійку на шаг

Як зазначив Пишний, ухвалення документа у Раді визначає, чи позбудеться Україна російського сліду в грошовому обігу

У парламенті зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг». Очільник Національного банку Андрій Пишний пояснив, чим важлива ця зміна, повідомляє «Главком».

За словами Пишного, ухвалення документа парламентарями фактично визначає, чи позбудеться Україна російського сліду в грошовому обігу та чи буде розірвано зв'язок національної валюти з Москвою та Мінськом. Він зазначив, що незабаром ініціативу обговорюватимуть у комітетах та сесійній залі.

Лише у трьох країнах, які входили до СРСР, розмінна монета досі називається «копійка» фото: Facebook/Андрій Пишний

«Від моменту, коли виник намір повернути назву «шаг», і до сьогодні нашій команді разом із науковцями, дослідниками та митцями вдалося зібрати детальну, вивірену доказову базу на користь цієї назви. Її значимість вимірюється не лише вагомістю історичних джерел чи регаліями науковців, які взяли участь у нашій дослідницькій експедиції. Увесь цей пошук підняв на поверхню речі не менш значущі за історичну справедливість і достовірність. Вони стосуються нашої здатності відстоювати своє в найменших нюансах, бо тільки так формується цілісність держави, яка є життєздатною на століття», – додав він.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про перейменування копійки на шаг. Проєкт подав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у співавторстві з заступником спікера парламенту Олександро Корнієнком та віцеспікеркою Оленою Кондратюк. Автори документа зазначають, що назва «копійка» має вороже, пострадянське та російське походження. Тоді як «шаг» – питомо українська назва, що вживалася ще за часів Гетьманщини та УНР.

Законопроєкт передбачає поступовий перехід без одномоментного вилучення копійок. Водночас копійка та шаг певний час перебуватимуть в обігу паралельно.

Як повідомлялося, глава Нацбанку заявив, що перехід від копійок до шагів не потребує додаткових витрат із державного бюджету та мав би відбутися ще з проголошенням незалежності України. Однак у той час бракувало політичної волі, хоча ще у 1992 році було викарбувано пробну партію шагів.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет з копійки на шаг очікувано спровокувала обговорення в мережі. Люди як підтримували таке рішення, так і не розуміли його доцільності.