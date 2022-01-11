За платні медичні послуги можна отримати знижку: як це зробити

Податкова знижка нараховується на доходи, які отримані у вигляді зарплати

Отримувачами податкової знижки можуть бути особи, що не є суб'єктами господарювання

Українці, що сплачують податки, мають право на податкову знижку за оплату послуг у закладах охорони здоров’я. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Податковим кодексом передбачена податкова знижка для платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік/дружина, рідні діти/усиновлені діти). У разі, коли платник податку до кінця року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки, таке право на наступний податковий рік не переноситься.

До податкової знижки включається сума коштів, сплачених платником податку на користь медичних закладів для компенсації вартості платних послуг з лікування, а саме:

придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю);

послуги з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації протезно-ортопедичних підприємств та реабілітаційних установ;

Компенсації вартості наданих платнику податку або його дитині з інвалідністю реабілітаційних послуг підлягає сума, що не перекривається виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

Податкова знижка нараховується на доходи, які отримані у вигляді зарплати. При цьому сума податкової знижки не повинна перевищувати розмір заробітної плати, яку платник отримав протягом року.

Не підлягають відшкодуванню витрати на наступні медичні послуги:

косметичне лікування або косметична хірургія (косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями, водолікування та геліотерапія, не пов’язане з лікуванням хронічних захворювань);

протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;

аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування);

операції зі зміни статі;

лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);

лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого КМУ.

Підтвердження витрат

Документами, що підтверджують витрати на отримані медичні товари та послуги є квитанції, фіскальні/товарні чеки, прибуткові касові ордера, акти виконаних робіт тощо. Вони мають ідентифікувати продавця товарів, робіт чи послуг та одержувача (особи, яка звертається за податковою знижкою).

В окремих випадках може знадобитися копія договору (якщо послугу надано за договором).

Податкові органи можуть відмовити у наданні податкової знижки у разі неправильного чи з дефектами оформлення документів, що підтверджують витрати.

Крім того, подаються наступні документи, що засвідчують особу та її доходи:

паспорт (оригінал чи копія);

ідентифікаційний номер (оригінал чи копія);

довідка з роботи про отриманий у минулому році дохід і сплачені податки (із зазначенням загального нарахованого доходу за рік, ЄСВ, податкова соціальна пільга у разі застосування, ПДФО).

Для підтвердження спорідненості з членом сім'ї подається копія паспорта заявника, свідоцтво про шлюб або народження.

Хто може отримати податкову знижку:

Отримувачами податкової знижки можуть бути особи, що не є суб'єктами господарювання і які протягом минулого року отримували заробітну плату, з якої стягувався податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). При цьому розмір податкової знижки – 18% від вартості сплачених медичних товарів, робіт чи послуг з урахуванням фактичних витрат за минулий рік – не може перевищувати розмір сплаченого ПДФО.

Формою декларації передбачено окремий додаток ФЗ для здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з ПДФО, у зв’язку із використанням права на податкову знижку.

Зазначимо, що ФОП не мають права на податкову знижку щодо доходів, одержаних від підприємницької діяльності, але право на податкову знижку має фізична особа – підприємець, що є найманою особою, виключно до доходів, одержаних у вигляді заробітної плати протягом звітного податкового року.

Для отримання податкової знижки необхідно:

заповнити та подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи до 31 грудня;

зазначити у декларації вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму ПДФО до повернення.

Після отримання декларації визначається сума, що підлягає поверненню. Вона буде перерахована протягом 60 днів визначеним способом (пеерказом чи на банківський рахунок).

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