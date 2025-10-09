Головна Світ Економіка
Бельгія встановила червоні лінії на використання російських активів – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Бельгія встановила червоні лінії на використання російських активів – Politico
Прем’єр Бельгії вважає, що схема Єврокомісії щодо кредиту для України фактично передбачає конфіскацію активів РФ
Близько 190 млрд євро російських державних активів зберігається в брюссельському депозитарії Euroclear

Бельгія наполягає на розподілі ризиків ЄС при фінансуванні кредиту на репарації Україні на 140 млрд євро із заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За словами журналістів, столиці країн ЄС поспішають розвіяти занепокоєння Бельгії щодо кредиту напередодні важливого саміту лідерів ЄС 23 жовтня. Досягнення політичної згоди на саміті відкриє шлях для того, щоб блок незабаром після цього виніс на розгляд законодавчу пропозицію.

Бельгія має найбільший інтерес у питанні російських активів серед усіх країн ЄС. Саме на її території розташований фінансовий депозитарій Euroclear, який зберігає більшість російських державних активів, заморожених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Влада країни побоюється, що їй доведеться відповідати за будь-які юридичні та фінансові претензії з боку Росії, і тому закликає всі країни ЄС надати гарантії за цим кредитом, що фактично передбачає можливе використання коштів платників податків для покриття відповідних витрат.

«Ці гарантії не можуть обмежуватися 170 млрд євро готівки, які Єврокомісія пропонує мобілізувати. Потенційна сума ризиків може бути набагато вищою за номінальну», – казав прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, додавши, що гарантії не припиняють свою дію автоматично після скасування санкцій, оскільки «арбітражні процедури можуть з'явитися ще через кілька років».

Зазначається, що Бельгія окреслила низку червоних ліній, серед яких відмова від підтримки будь-яких заходів, що можуть трактуватися як конфіскація активів, юридичне зобов’язання та чіткі гарантії, що європейські країни поділять усі поточні й майбутні ризики для Euroclear та самої Бельгії. Угода про негайне виділення коштів у разі, якщо Euroclear буде змушена повернути активи Росії, наприклад після укладення мирної угоди.

Прем’єр Бельгії зазначив, що схема Єврокомісії фактично є конфіскацією, хоча відомство наполягає, що позика не передбачає захоплення державних активів РФ. Він підкреслив, що різниця між репараційним кредитом і конфіскацією надзвичайно незначна і тривале заморожування активів може розцінюватися як квазіконфіскація.

Де Вевер також висловив занепокоєння щодо можливого порушення двосторонніх інвестиційних угод Бельгії та Люксембургу з Росією 1989 року, а також того, що китайські інвестори можуть забрати депозити з Euroclear через страх потенційної конфіскації. За словами високопоставленого дипломата ЄС, ці питання залишаються складними, і гарантії мають бути надійними.

Нагадаємо, у Європейському Союзі стався різкий поворот у дискусії щодо використання заморожених російських активів на суму 140 млрд євро. Провідні політики ЄС активно обговорюють план надання Україні безвідсоткової «репараційної позики», яка має бути спрямована переважно на купівлю зброї у європейських виробників. Це знаменує відхід від попередньої позиції, яка передбачала лише використання відсотків від заморожених активів.

