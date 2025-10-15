МВФ вдруге знизив прогноз зростання ВВП Росії на 2025 рік

Від США, яким фонд прогнозує 2% економічного зростання, Росія відстане у 3,3 раза

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вдруге за рік знизив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Росії в 2025 році — до 0,6 з 0,9%, які прогнозувалися в кінці липня. Про це йдеться в жовтневому огляді світової економіки фонду, передає «Главком».

Прогноз щодо зростання російської економіки на 2026 рік залишається незмінним і становить 1%.

Перший свій прогноз на 2025 рік МВФ опублікував у середині січня. Тоді в огляді було зазначено, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2025 році в Росії становитиме 1,4%, а на 2026 рік – 1,2%. Через три місяці, у квітні, фонд розмістив оновлення прогнозу, згідно з яким очікування на 2025 рік зросли на 0,1 п. п., склавши 1,5%. А ось прогноз на 2026 рік, навпаки, знизився до 0,9%.

Наступний огляд МВФ опублікував наприкінці липня. Тоді прогноз зростання ВВП для Росії знизився ще сильніше – для 2025 року до 0,9%, а для 2026-го – до 0,1%. У МВФ тоді зазначили, що нова оцінка відображає, зокрема, вплив мит США, ослаблення долара.

Зауважимо, що профіцит торгового балансу РФ в 2000-2021 роках в середньому становив 9,3% ВВП на рік.

До слова, світові ціни на нафту стрімко падають – і це вже не просто короткочасна корекція, а серйозний сигнал для економік, які живуть «на голці» енергоресурсів. Після нової хвилі розпродажів котирування Brent опустилися до $62 за барель. Для Росії це може стати ударом по всіх ключових статтях доходів.