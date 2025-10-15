Головна Світ Економіка
МВФ вдруге знизив прогноз зростання ВВП Росії на 2025 рік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
МВФ вдруге знизив прогноз зростання ВВП Росії на 2025 рік
Прогноз щодо зростання російської економіки на 2026 рік залишається незмінним і становить 1%
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Від США, яким фонд прогнозує 2% економічного зростання, Росія відстане у 3,3 раза

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вдруге за рік знизив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Росії в 2025 році — до 0,6 з 0,9%, які прогнозувалися в кінці липня. Про це йдеться в жовтневому огляді світової економіки фонду, передає «Главком».

Прогноз щодо зростання російської економіки на 2026 рік залишається незмінним і становить 1%.

МВФ вдруге знизив прогноз зростання ВВП Росії на 2025 рік фото 1

Від США, яким фонд прогнозує 2% економічного зростання, Росія відстане у 3,3 раза.

Перший свій прогноз на 2025 рік МВФ опублікував у середині січня. Тоді в огляді було зазначено, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2025 році в Росії становитиме 1,4%, а на 2026 рік – 1,2%. Через три місяці, у квітні, фонд розмістив оновлення прогнозу, згідно з яким очікування на 2025 рік зросли на 0,1 п. п., склавши 1,5%. А ось прогноз на 2026 рік, навпаки, знизився до 0,9%.

Наступний огляд МВФ опублікував наприкінці липня. Тоді прогноз зростання ВВП для Росії знизився ще сильніше – для 2025 року до 0,9%, а для 2026-го – до 0,1%. У МВФ тоді зазначили, що нова оцінка відображає, зокрема, вплив мит США, ослаблення долара.

Зауважимо, що профіцит торгового балансу РФ в 2000-2021 роках в середньому становив 9,3% ВВП на рік.

До слова, світові ціни на нафту стрімко падають – і це вже не просто короткочасна корекція, а серйозний сигнал для економік, які живуть «на голці» енергоресурсів. Після нової хвилі розпродажів котирування Brent опустилися до $62 за барель. Для Росії це може стати ударом по всіх ключових статтях доходів.

