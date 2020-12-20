Перед новорічними святами подорожчали мандарини

Ціни на цитрусові зросли на 10%

Як відзначають оператори ринку, напередодні новорічних свят в Україні спостерігається традиційне збільшення попиту на цитрусові з боку оптових компаній і роздрібних мереж. За рахунок цього українським імпортерам вже вдалося підвищити ціну на мандарини і апельсини, незважаючи на сезонне збільшення поставок даних фруктів.

Так, за даними EastFruit, протягом минулого тижні мандарини подорожчали в середньому на 10%. І на сьогоднішній день відпускні ціни на дані цитрусові варіюються в межах 26-48 грн / кг ($ 0,93-1,73 / кг). Апельсини на даний момент надходять у продаж по 33-55 грн / кг ($ 1,19-1,98 / кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Варто відзначити, що в аналогічний торішній період вартість мандаринів озвучувалася в середньому на 16% дешевше, ніж сьогодні. Апельсини за рік подорожчали в середньому на 30%. Таку цінову різницю, ключові гравці ринку, пояснюють річною зміною курсу долара по відношенню гривні.

Нагадаємо, що пік поставок, як власне і продажів даних цитрусових в Україні традиційно припадає на грудень. Основними постачальниками новорічних фруктів на український ринок виступають Грузія і Туреччина, також завозиться дана продукція і з Єгипту. При цьому повідомляється, що на ринках Тбілісі мандарини останній тиждень дешевшають.